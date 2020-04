Czy zapis RAW ma sens w erze fotografii obliczeniowej?

Różne podejścia, różne efekty

Informacje z matrycy mogą zostać zapisane w sposób stratny lub bezstratny. Oba mają swoje zalety i wady, więc warto wiedzieć, które sprawdzi się najlepiej w danym momencie

Zapis stratny

Zapis stratny standardowo odbywa się do formatu JPEG lub HEIC. Zapisane w ten sposób zdjęcia nie wymagają dalszej edycji, więc są w pełni gotowe do wydruku lub pokazania znajomym

Zalety:

wygoda

Rola użytkownika ogranicza się głównie do wciśnięcia spustu migawki, a resztą zajmuje się smartfon, który dokonuje korekty ekspozycji, wydobywa detale z ciemnych i jasnych partii, redukuje szumy, wyostrza obrazek, uwydatnia szczegóły, nasyca i ożywia kolory oraz dokonuje innych działań

niewielki rozmiar pliku

Kompresja stratna odrzuca garść niepotrzebnych informacji, a te istotne zapisuje w prostszy sposób, dzięki czemu przechowywanie zdjęć jest prostsze i można pomieścić ich więcej (przykładowo zdjęcie RAW może ważyć 13 MB, a przy zapisie do JPEG-a tylko 2-3 MB)

łatwość udostępniania

Niewielki rozmiar pliku oraz uszyte na miarę przetwarzanie obrazu pozwalają na szybkie, łatwe i wygodne dzielenie się zdjęciami

Wady:

skromny zakres dynamiczny

Zakres dynamiczny, czyli różnica pomiędzy najjaśniejszymi oraz najciemniejszymi partiami zdjęcia, dla plików JPEG jest ograniczony do 256 poziomów jasności (z czego tylko po kilka(-naście) dla świateł i cieni). Często prowadzi to do utraty danych z najjaśniejszych i najciemniejszych partii obrazka, co objawia się w postaci białych i czarnych plam pozbawionych detali

ograniczona reprodukcja barw

JPEG pozwala na zapis kolorów z 8-bitową precyzją, co przekłada się na 256 odcieni każdego z podstawowych kolorów (czerwonego, niebieskiego, zielonego) i 16 mln kolorów łącznie. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie przyciągające splendorem barw widoki utracą swój rozmach i piękno oraz może wystąpić banding kolorów

JPEG to format stratny

Kompresja stratna odrzuca zbędne dane celem zmniejszenia rozmiaru pliku. Nie powinno to być problemem podczas zwykłego przeglądania zdjęć, czy zastosowania prostego filtra, jednak stanowi istotne ograniczenie podczas edycji, nawet podstawowej (jak: zmiana ekspozycji, wydobycie szczegółów z cieni i świateł, itp.)

Edycja prowadzi do dalszej degradacji jakości

Kompresja stratna prowadzi do degradacji jakości obrazu, a każdy kolejny zapis stratny tylko ten efekt potęguje. Obrazek traci na szczegółowości i mogą pojawić się zauważalne artefakty

Zapis RAW

W przeciwieństwie do JPEG-ów, pliki RAW nie zapisują obrazu jako takiego. Zamiast tego zawierają one pełen zbiór informacji przechwyconych z matrycy aparatu. Zapewnia to bezkompromisową jakość obrazu oraz swobodę i elastyczność edycji bez obawy o utratę jakości.

Zalety:

bezkompromisowa jakość obrazu

Pliki RAW zawierają zbiór wszelkich informacji sczytanych z matrycy. Są one zapisane w sposób bezstratny, co pozwala na wygodną i elastyczną edycję oraz uzyskanie najlepszej jakości (wydobycie detali z ciemnych i jasnych partii, uwydatnienie szczegółów, właściwe dostosowanie wyostrzania i redukcji szumów, itp.). Praca na nieskompresowanych danych ułatwia dopieszczenie każdego aspektu zdjęcia pod swój gust, założenia projektu, a także na uratowanie mocno prześwietlonego/ niedoświetlonego zdjęcia

wierne odwzorowanie kolorów

Pliki RAW pozwalają na zapis kolorów z 10-16-bitową precyzją, co znacząco ułatwia uchwycenie piękna i malowniczości kolorów w nawet najbardziej wymagających sytuacjach – 10-bitowy plik RAW pozwala na zapis aż 1,07 mld kolorów, więc obrazek zyskuje na gładkości i płynności, a szansa na wystąpienie bandingu jest znacznie mniejsza (zwłaszcza w szerokich przestrzeniach barwowych, jak DCI-P3 i Adobe RGB)

szeroki zakres dynamiczny (nawet 16,384 poziomy jasności)

Formaty bezstratne pozwalają na zapis od 4096 (dla 12-bitowego obrazka) do nawet 16,384 poziomów jasności (dla 14-bitowego obrazka). Pozwala to na zachowanie dużo większej ilości informacji w jasnych oraz ciemnych partiach obrazu, a nawet na wydobycie szczegółów z całkowicie białych lub czarnych plam, zwłaszcza w prześwietlonych/ niedoświetlonych zdjęciach (obrazek poniżej)