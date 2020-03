Podstawy fotografii (smartfonem) – technika Low-key

Jako źródło światła może posłużyć niemal dowolny obiekt. Może być to profesjonalne oświetlenie wykorzystywane przez filmowców i fotografów, może być to zrobiona po taniości lampka, neon przy sklepie, a nawet świeczka. Przy oświetleniu od przodu należy zwrócić uwagę, czy światło pada również na tło. Jeśli tak, tło może być widoczne na zdjęciu (co widać na poniższym zdjęciu). Jeśli nie, powinien wyjść efekt podobny do widocznego powyżej.