Podstawy fotografii (smartfonem) – Najlepsza pora na robienie zdjęć

J aka jest n ajlepsza pora na sesję fotograficzną?

Odpowiedź jest nieco enigmatyczna – to zależy. Przede wszystkim od wizji powiązanej ze zdjęciem oraz od oczekiwanego efektu. Bardzo popularną porą na robienie zdjęć jest Golden Hour (Złota Godzina), lecz warto poznać także inne. Zacznijmy jednak od początku, czyli od…

1) Dzień – to okres pomiędzy poranną, a wieczorną złotą godziną i to dość wymagająca pora dla fotografa. Zależnie od pogody trzeba mierzyć się z różnymi problemami. Czasami są to silne, twarde cienie i sceny o bardzo mocnym kontraście, innym razem szara, nudna i pochmurna pogoda.

Popularnym motywem w fotografii dziennej są flary oraz umieszczanie słońca umieszczanie słońca w tle, za fotografowaną postacią.