Nazewnictwo smartfonów Xiaomi wprowadziło na rynek sporo zamieszania. Pokazała to majowa prezentacja POCO F2 Pro, który miał być Redmi K30 Pro w nieco innym wydaniu. Najnowsza premiera to zupełnie nowe urządzenie, którego ze świecą szukać w innych „markach” Xiaomi. POCO X3 NFC pokazuje, że można stworzyć dobrego „średniaka”, który może konkurować z innymi, mocnymi smartfonami dostępnymi w sprzedaży. I przy okazji wykorzystać nowe, a zarazem przystępne, podzespoły.

To, co wyróżnia POCO X3 NFC na tle konkurencji dostępnej na rynku, to obecność świeżutkiego, niedawno zaprezentowanego układu Snapdragon 732G (ośmiordzeniowy CPU z rdzeniami Kyro 470 i grafika Adreno 618 z wybranymi funkcjami Elite Gaming), który zastępuje Snapdragona 730G. Choć różnice względem poprzednika nie są specjalnie duże, tak POCO X3 NFC jest pierwszym smartfonem wyposażonym w nowe serce dostarczane przez Qualcomm. Atutem POCO X3 NFC ma też być ekran. Co prawda to 6,67-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, ale Xiaomi chce przyciągnąć użytkowników 120 Hz odświeżaniem ekranu z automatycznym zmienianiem wartości w zależności od wyświetlanych treści oraz 240 Hz odświeżaniem panelu dotykowego, co ma przekładać się na jeszcze szybszą reakcję na dotyk. Całość działa na Androidzie 10 z MIUI 12 przygotowaną z myślą o POCO.

POCO X3 NFC ma się sprawdzić przede wszystkim jako smartfon gamingowy. Ekran ze wsparciem HDR, chłodzenie LiquidCool Technology 1.0 Plus (system składający się z miedzianej rurki i kilku warstw grafitu ma zapewnić optymalną temperaturę pod obciążeniem), czy funkcje Game Turbo 3.0. Do tego głośniki stereo, mocna bateria i szybkie ładowanie. Xiaomi nie zapomina jednak o fanach fotografii. POCO X3 wyposażono w cztery aparaty główne: 64, 13, 2, 2 Mpix z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 4K z płynnym przybliżaniem, łapaniem ostrości i blokadą AE/AF.

Pocophone X3 NFC – specyfikacja techniczna

Ekran 6,67-calowy LCD DotDisplay, rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli, HDR10, 120 Hz odświeżanie ekranu, 240 Hz odświeżanie panelu dotykowego, Gorilla Glass 5 Warianty pamięci 6 GB + 64 GB (LPDDR4X + UFS 2.1)

6 GB + 128 GB (LPDDR4X + UFS 2.1) Aparaty tylne 64 Mpix , Sony IMX682, 1/1.73“, f/1.89, 1.6 μm 4-w-1 Super Pixel, 6P, PDAF

13 Mpix ultraszerokokątny obiektyw, 119° FoV, f/2.2, 1.0 μm

2 Mpix makro, f/2.4, 1.75 μm, 4 cm

2 Mpix głębia, f/2.4, 1.7 5μm Aparat przedni 20 Mpix, f/2.2, 1.6 μm 4-w-1 Super Pixel Procesor Qualcomm Snapdragon 732G (Kryo 470) z grafiką Adreno 618 Łączność Dual Sim, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC i IR Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran Ładowanie bateria 5160 mAh, szybkie ładowanie 33W, USB typu C Kolory Shadow Gray, Cobalt Blue Wymiary 165,3 x 76,8 x 9,4 mm Waga 215 g

POCO X3 NFC w Polsce. Ceny i dostępność

POCO X3 NFC w wersji 6+128 GB będzie dostępny w przedsprzedaży jeszcze dziś. Do 20 września kupicie go w cenie 1099 zł. Model 6+64 GB w przedsprzedaży pojawi się w przyszłym tygodniu, 15 września i będziecie go mogli kupić za 899 zł. Od 21 września startuje regularna sprzedaż obu modeli, w której za POCO X3 zapłacicie 999 zł, a za wariant 6+128 GB 1199 zł — obie ceny wydają się atrakcyjne, także po okresie promocji. Smartfon będzie dostępny w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach RTV EURO AGD, Media Markt, NEONET, x-kom, Media Expert, Vobis i Komputronik.

Jeśli nie przekonała Was sama prezentacja POCO X3 zapraszam do zapoznania się z naszą opinią na jego temat. Paweł miał okazję sprawdzić, jak nowy przedstawiciel marki POCO radzi sobie z codziennym użytkowaniem i przygotował recenzję POCO X3, którą warto przeczytać.