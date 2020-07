Specyfikacja Poco M2 Pro

procesor: Snapdragon 720G + Adreno 618

RAM: 4GB/6GB

pamięć na dane: 64GB/128GB

ekran IPS LCD 6,67 cala,

aparaty: główny 48 Mpix, f/1.7, szeroki 8Mpix f/2.2, makro 5 Mpix f/2.4, głębia 2 Mpix f/2.4, selfie 16 Mpix

czytnik linii papilarnych w ramce obudowy

bateria 5000 mAh z ładowaniem 33W

Android 10

Jak widzicie tym razem nie chodzi o pogromcę flagowców, nikt nie pchał do obudowy topowych podzespołów i nie zamierza rywalizować z najmocniejszymi telefonami dostępnymi na rynku. Coś Wam jednaj pokażę:

Podobny do Redmi Note 9S, prawda? Ba, nawet podzespoły się zgadzają. To jest oczywiście jedna ze strategii, która jednocześnie pozwala rozbudować portfolio nowej marki, a co za tym idzie zbudować jej świadomość, a ostatecznie sprzedać jeszcze więcej smartfonów.