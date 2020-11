Znajdźcie mi lepszy smarfon za 800 zł – recenzja realme 7

realme 7 – specyfikacja techniczna

6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD, 2400×1080 pikseli, 90 Hz, 405 ppi, zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 3,

układ MediaTek Helio G95, grafika ARM Mali G76 MC4,

4/6/8 GB RAM,

64/128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1,

2x slot kart SIM, slot kart microSDXC,

Android 10 z nakładką Realme UI,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, LTE, NFC,

USB C, złącze audio jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych na boku,

aparaty z tyłu: 48 Mpix f/1.8 (główny), 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), 2 Mpix f/ 2.4 (makro), 2 Mpix f/ 2.4 (wykrywanie głębi),

aparat z przodu: 16 MPix, f/2.1,

bateria 5000 mAh, wsparta szybkim ładowaniem 30 W,

wymiary: 162.3 x 75.4 x 9.4 mm,

waga: 196,5 gramów,

cena: 4GB+64GB 799 zł /6GB+64GB 899 zł / 8GB+128GB 1099 zł.

realme 7 – wygląd

Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to tak samo jak w przypadku realme 7 Pro i realme C11, mamy tu do czynienia z całkowitym odrzuceniem poprzedniej stylistyki telefonów marki. To może się podobać albo nie, ja jednak będę płakał za czasami spójnego designu. Tutaj mamy jasne nawiązanie do telefonów Samsunga, szczególnie w postaci odstającej, czarnej wyspy na aparaty. Trzeba jednak dodać, że przez duży napis na pleckach i lustrzano-matowe wykończenie raczej nie pomylimy tego urządzenia z żadnym innym. Boki urządzenia zdobią klawisze regulacji głośności, tak samo jak w modelu pro umieszczone po przeciwnej stronie od klawisza wybudzania, który tu dodatkowo pełni rolę czytnika linii papilarnych. Dla mnie nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ale rozumiem, że dla niektórych może być ono lepsze niż np. czytnik na plecach bądź w ekranie.