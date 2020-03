Przeczytaj też: Nowy Huawei bez usług Google – sprawdzamy, co oferuje AppGallery

A jak z samym AppGallery? Grzesiek Ułan przygotował na ten temat osobny tekst. Dla mnie to wciąż substytut, który nie zastępuje sklepu Google. Wciąż nie ma tu wielu aplikacji i oczywiście wierzę, że Huawei stanie na głowie by popularnych programów było jak najwięcej, ale oceniam tu i teraz. Z jednej strony mamy więc przykładanie dużej wagi do bezpieczeństwa, fajnie zaprojektowany interfejs, dużo promocji, ale jednak zawartość wciąż pozostawia spory niedosyt i może się to okazać największym problemem dla osób, które zdecydują się na zakup tego smartfona.

Ale…

Huawei P40 Lite z usługami Google

Jak możecie się domyślić, nie wytrzymałem i zainstalowałem usługi Google na Huawei P40 Lite. To banalnie proste i równie szybkie – nie żebym do czegokolwiek zachęcał, bo gdzieś tam w środku miałem wewnętrzny strach, dlatego nie podłączałem nigdzie karty, maila podpiąłem „śmieciowego”, a po testach od razu zmieniłem hasła do serwisów społecznościowych, ale ważna jest informacja, że działa. I nie wymaga doktoratu z fizyki kwantowej. Jak działa? Ściągniecie Facebooka, Instagrama i w zasadzie wszystkie tego typu aplikacje z poziomu dodanego „na lewo” sklepu Google Play (choć zadziałają też z plików apk oraz po przekopiowaniu aplikacji z innego smartfona). Działają też Mapy Google, zarówno normalnie jak i w formie nawigacji. Bez problemu uruchamiałem i używałem aplikacji YouTube. Nie działa natomiast na przykład Netflix, przynajmniej jego aktualna wersja – trzeba więc posiłkować się kilkuletnim, starym programem jeszcze bez certyfikacji, ale jest fatalny, nie ma ściągania offline, więc nie polecam. Niestety Netflix nie zadziała też z przeglądarki, odsyłając na smartfonie do aplikacji mobilnej. Tak czy inaczej to wciąż kombinowanie i jestem bardzo ciekawy czy sprzedawcy w sklepach będą gdzieś na boku oferować takie usługi lub szeptać do ucha co i jak ściągnąć. A jak nie, to ludzie znajdą to sobie w internecie, poświęcą tych kilka minut i będą mieć prawie w pełni funkcjonalny smartfon z Androidem. Pozostaje jednak pytanie jak długo ten sposób na doinstalowanie usług Google będzie działał i czy aplikacje pobrane w ten sposób będą dostawać regularne aktualizacje.