Samsung Galaxy M21 – recenzja. Zaskakująco udany smartfon za 999 zł

Super AMOLED, bateria 6000 mAh, NFC, nawiązująca do Galaxy S20 konstrukcja obudowy. Brzmi trochę jak „średniak” Samsunga za 1700 złotych, prawda? Sęk w tym, że Galaxy M21, bo o nim mowa, wyceniono na starcie na 999 złotych. I na dobrą sprawę do tego by stał się hitem, koreański producent musi go tylko dobrze wypromować. Nie jestem jakimś wielkim fanem testowania smartfonów z tej półki cenowej, bo nawet nie tyle zawsze czegoś brakuje – po prostu bardzo ciężko używać takiego sprzętu kiedy codziennie korzysta się z flagowca. Ale tym razem czas testów był całkiem przyjemny i oczywiście daleko temu sprzętowi do flagowej serii Galaxy S, ale za tysiaka to może być naprawdę ciekawa opcja – szczególnie jeśli ktoś bardzo nie chce kupować chińskiego smartfona. Zapraszam na recenzję Samsunga Galaxy M21.