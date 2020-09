Czuć tu oczywiście plastik, no ale patrzymy na taką a nie inną półkę cenową. Mamy tu klasyczny komplet złącz, co powoli stanowi już dziś wyjątek, a nie zasadę. Jest USB-C, jest złącze słuchawkowe mini jack 3,5mm. Na ekranie nie ma notcha, nic się nie wysuwa, jest za to mała dziurka na przedni aparat. Poco X3 nie należy do smartfonów ani małych ani lekkich i przy mniejszych dłoniach może się go ciężko obsługiwać, no ale sami widzicie, że wygląda nieźle. Trochę czuć od niego plastikiem, ale znam wiele osób, które uznają to za plus.