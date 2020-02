Galaxy A71 wyposażono w cztery aparaty, choć widzę tu więcej marketingu niż faktycznego sensu takiego rozwiązania, przynajmniej jeśli chodzi o efekt zdjęć. Główny aparat ma matrycę 64 Mpix i światło f/1.8, drugi to szeroki kąt 123 stopnie z matrycą 12 Mpix i światłem f/2.2, trzeci makro ze światłem f/2.4 i matrycą 5 Mpix,

Główny aparat i szeroki kąt nie mają stabilizacji optycznej, co oczywiście na minus i generalnie A71 nie robi szału jeśli chodzi o zdjęcia.

To średniak, który jednak mocno odstaje od flagowej serii S. Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych wychodzą niezłe, charakteryzują się dobrym odwzorowaniem barw, nie ma tu sztucznego podbijania saturacji przez aplikację (jak widać u Samsunga to już stare dzieje). Jeśli nie bawicie się w ulicznego fotografa w zupełności wystarczą by uchwycić jakiś ciekawy kadr.

Nie podoba mi się natomiast jak smartfon radzi sobie w nocy. Mamy tu bowiem loterię Dedykowany tryb doświetla zdjęcia aż do przesady, ale nie wyciąga przy tym detali, przez co efekty bywają dobre, przeciętne, albo straszne. Ale oczywiście wiem jaka to półka cenowa i nie jestem zaskoczony.

Podoba mi się natomiast aparat do makro, ostrzy z małej odległości i efekt jest bardzo przyjemny dla oka. Samsung Galaxy A71 nakręci wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K, nie będzie jednak wtedy działać cyfrowa stabilizacja. Ta pojawi się jednak jeśli przestawicie wideo na FullHD.