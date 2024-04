PlayStation szykuje wielkie widowisko. Polska gra głównym bohaterem?

PlayStation Showcase nadchodzi. Nowa konferencja Sony już w przyszłym miesiącu

Na przełomie stycznia i lutego tego roku mieliśmy State of Play, które — trzeba przyznać — było naprawdę syte w gorące trailery i ciekawe zapowiedzi. Firma z Kraju Kwitnącej Wiśni podczas tego wydarzenia podgrzało atmosferę przed premierą takich hitów jak Helldivers II, Dragon’s Dogma II czy Rise of the Ronin, a do tego mogliśmy zobaczyć nowe materiały z takich produkcji jak Stellar Blade, Judas, Silent Hill 2 (Remake), Silent Hill: The Short Message, Sonic X Shadow Generations, Zenless Zone Zero, V Rising, Dave the Diver, odświeżone Until Dawn, a zdecydowanie najjaśniej świecącą gwiazdą okazało się być Death Stranding 2 On The Beach, czyli kontynuacja ekscentrycznego hitu od samego Hideo Kojimy. Było więc naprawdę nieźle, ale od tego pokazu minęły już dwa miesiące — i Sony szykuje kolejne show dla graczy.

Jeff Grubb, jeden z najbardziej zaufanych informatorów w branży, podał informacje na swoim profilu na X (dawniej Twitter) oraz potwierdził to samo podczas transmisji Giant Bomb na Twitchu, że w maju Sony szykuje PlayStation Showcase, na którym zostanie zaprezentowana nowa fala gier. Chociaż najsmaczniejszym kąskiem ma być Silent Hill 2 Remake, to Grubb twierdzi, że nie będzie to pokaz wyłącznie skupiony na przeprojektowanym od zera klasyku Konami — a będziemy mieli do czynienia z pełną konferencją, na której pojawi się wiele gier.

Na forum ResetEra zweryfikowany użytkownik, John Harker, potwierdził słowa Grubba i odniósł się do jego wcześniejszego wpisu na temat majowego wydarzenia PlayStation. Harker twierdzi, że „wszyscy już o tym wiedzieli”, i samodzielny pokaz w maju w dobie anulowania targów E3 nie jest niczym zaskakującym. Pamiętajmy również, że Grubb w zeszłym roku także mówił o majowej prezentacji PlayStation i później faktycznie okazało się to prawdą, ponieważ Sony przygotowało prezentację 24 maja.

Silent Hill 2 nadchodzi, ale nadejść nie może

Silent Hill raczej nie trzeba nikomu przedstawiać — to chyba najpopularniejsza seria survival horrorów w branży gier wideo, która zyskała ogromną popularność ze względu na swoją atmosferę, unikalne podejście do tworzenia strachu oraz głębokie narracje. To jednak Silent Hill 2 jest często uważane za jedną z najbardziej kultowych części serii. W grze pierwotnie wydanej w 2001 roku wcielamy się w postać Jamesa Sunderlanda, który przyjeżdża do Silent Hill po otrzymaniu tajemniczego listu od zmarłej żony.

Silent Hill 2 stało się klasykiem w swoim gatunku i nadal trwale zapada w pamięć graczy jako jedno z najciekawszych doświadczeń. Teraz, dzięki polskiemu deweloperowi, będziemy mieli okazję ponownie odkryć tę wyjątkową produkcję, wzbogaconą o nowoczesne, znacznie lepsze rozwiązania i technologie. Odpowiada za to Bloober Team, czyli polskie studio deweloperskie, szczególnie skoncentrowane na gatunku horroru psychologicznego. Jak już kiedyś pisałem, studio zostało założone w 2008 roku, a jego siedziba znajduje się w Krakowie. Bloober Team zyskało rozpoznawalność głównie dzięki swojemu zaangażowaniu w tworzenie doświadczeń związanych z głęboką narracją i atmosferą — możecie studio najbardziej kojarzyć z takich gier jak Layers of Fear, Blair Witch, Observer czy — według mnie ich najlepszej gry — The Medium.

Silent Hill 2 wreszcie odkryje karty? Pora i czas!

Do tej pory Konami czy Bloober Team nie podało wielu szczegółów, a wiadomości od twórców czy trailer pokazany na State of Play właściwie nic nam nie zdradzały — w sumie tylko przypominały, że taki projekt istnieje i że nad remakiem Silent Hill 2 trwają prace. Teraz jednak ma się to zmienić; Grubb twierdzi, że Silent Hill 2 otrzyma wkrótce ocenę ESRB. Informator dalej mówił:

Słyszałem, że w maju będzie coś na PlayStation… albo stan gry, albo prezentacja, więc prawdopodobnie to się pojawi. […] No właśnie, dlatego [z powodu daty premiery] w maju wspomniałem o PlayStation. […] Jeśli do tego czasu nie ogłoszą daty premiery, to zakładam, że jest to gwarancja, że wtedy ją ustalimy.

Wygląda więc na to, że prawdziwie istotne szczegóły to już kwestia naprawdę krótkiego czasu.

Źródła: Jeff Grubb / Giant Bombcast / ResetEra

Grafika wyróżniająca: PlayStation