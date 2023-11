To będzie największa polska gra od czasów Wiedźmina 3! Jak przebiega jej tworzenie?

Silent Hill powraca — i to dzięki Polakom

Silent Hill to chyba najpopularniejsza seria survival horrorów w branży gier wideo — która zyskała ogromną popularność ze względu na swoją atmosferę, unikalne podejście do tworzenia strachu oraz głębokie narracje. Pierwsza gra z tej serii została wydana w 1999 roku przez Konami, a od tego czasu seria zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i graczy. Silent Hill jest znane ze swojej mrocznej i klaustrofobicznej atmosfery, w której gracz odkrywa tajemnicze, przerażające wydarzenia, a do tego często spotyka się z psychologicznymi zagadkami, które wymagają skoncentrowanego myślenia, co dodaje do gry głębi.

Silent Hill 2 jest często uważane za jedną z najbardziej kultowych części serii. Wydana w 2001 roku, gra ta jest znana ze swojej głębokiej narracji i skomplikowanych postaci. Gracz wciela się w postać Jamesa Sunderlanda, który przyjeżdża do Silent Hill po otrzymaniu tajemniczego listu od zmarłej żony. Gra porusza tematy ciemne i kontrowersyjne, a niezwykła narracja oraz wieloznaczność wydarzeń sprawiły, że Silent Hill 2 zostało uznane za arcydzieło gatunku survival horror.

Wielu fanów serii ceni Silent Hill 2 za głębokie emocje, jakie wywołuje, oraz za niezwykłą zdolność do budowania strachu i niepokoju poprzez atmosferę i subtelną narrację. Gra stała się klasycznym przykładem gatunku i pozostaje w pamięci graczy jako jedno z najbardziej wpływowych doświadczeń w historii gier wideo. Wkrótce będziemy mogli odkryć ją ponownie, w dużo lepszej, nowoczesnej oprawie — a to wszystko dzięki polskiemu deweloperowi.

Od swoich świetnych horrorów do odświeżania klasyki. Piękna historia Bloober Team

Bloober Team to polskie studio deweloperskie, szczególnie skoncentrowane na gatunku horroru psychologicznego. Studio zostało założone w 2008 roku, a jego siedziba znajduje się w Krakowie. Bloober Team zyskało rozpoznawalność głównie dzięki swojemu zaangażowaniu w tworzenie doświadczeń związanych z głęboką narracją i atmosferą — możecie studio najbardziej kojarzyć z takich gier jak Layers of Fear, Blair Witch, Observer czy — według mnie ich najlepszej gry — The Medium.

Niepokojąca atmosfera, inspiracja najlepszymi w swojej dziedzinie (Beksiński, Giger, Lovecraft), sprawne wywoływanie lęku i angażujące historie we wszystkich produkcjach polskiego dewelopera sprawiły, że Bloober Team zainteresowało się samo Konami. Efektem tego jest to, że krakowska ekipa ma pracować nad legendarną serią Silent Hill — i na pierwszy ogień idzie całkowity remake Silent Hill 2.

Silent Hill 2 Remake — jak Bloober Team idzie praca nad nową grą?

Wczoraj Bloober Team postanowiło opublikować na portalu X (dawniej Twitter) aktualizację dotyczącą swoich prac nad remakiem drugiej części Silent Hill. W poście czytamy:

Jako Bloober Team jesteśmy dumni, że możemy być częścią planów Konami dotyczących serii Silent Hill. Wraz z naszym partnerem pilnie pracujemy nad tym, aby remake Silent Hill 2 osiągnął najwyższą jakość. W imieniu naszego zespołu deweloperskiego chcielibyśmy wyjaśnić, że produkcja przebiega sprawnie i zgodnie z naszym harmonogramem. Rozumiemy, że wielu graczy na całym świecie z niecierpliwością oczekuje wiadomości o grze i doceniamy wasze zaangażowanie. Prosimy jednak o jeszcze odrobinę cierpliwości. Gdy Konami, jako wydawca gry, udostępni więcej informacji, jesteśmy przekonani, że warto będzie czekać. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Wygląda więc na to, że prace idą nienagannie — więc dlaczego Bloober Team postanowiło w ogóle wydać teraz takie oświadczenie? Najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że gracze od jakiegoś czasu w sieci byli mocno zaniepokojeni i wręcz zdenerwowani brakiem jakichkolwiek informacji od polskiego dewelopera. Coś jednak jest na rzeczy, gdyż niedawno zaplecze karty gry na Steam zostało odświeżone, a Bloober oficjalnie na X zaprzeczyło doniesieniom na temat tego, żeby Silent Hill 2 Remake miało zostać anulowane. Czekacie na tę grę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Bloober Team