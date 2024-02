Takiego roku PlayStation nie miało od dawna. Gracze mają na co czekać!

W nocy odbyła się pierwsza w tym roku prezentacja PlayStation State of Play, na której zaprezentowano szereg gier, które na sprzęty PlayStation (i nie tylko) trafią w 2024 i 2025 roku. Jest na co czekać!

Ponad 40 minut transmisji i kilkanaście gier. Tym właśnie PlayStation uraczyło nas tej nocy w najnowszej odsłonie prezentacji State of Play prezentującej to, nad czym pracują wewnętrzne studia Sony oraz najważniejsi partnerzy third party. Co przyniesie 2024 i 2025 fanom PlayStation? Sprawdźmy!

Helldivers II - premiera 8.02.2024

Podkręcając atmosferę przed premierą, Sony prezentuje najnowszy zwiastun Helldivers II - gry, która swoją premierę będzie miała już w przyszłym tygodniu. Tytuł od studia Arrowhead Game to wieloosobowa strzelanka osadzona w futurystycznym świecie. Helldiversi muszą wcielić się w formacje pokojowe w Wojnie Galaktycznej i bronić swojej ojczystej planety, szerzyć zasady demokracji i siłą odpierać wrogów. Twórcy stoją na stanowisku, że to najlepsza gra kooperacyjna w historii studia. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się 8 lutego na PlayStation 5 i PC.

Dragon’s Dogma 2 - premiera 22.03.2024

Dragon’s Dogma to fabularna gra akcji i RPG dla pojedynczego gracza, w której gracze decydują o wszystkich aspektach rozgrywki – od wyglądu ich Powstałego, jego zawodu i drużyny po sposób, w jaki podchodzą do różnych sytuacji. To długo wyczekiwana kontynuacja, w której na odkrycie czeka bogaty świat fantasy.

Rise of the Ronin - premiera 22.03.2024

Rise of the Ronin na nowym zwiastunie pokazuje, jak prezentuje się najnowszy tytuł od doświadczonych twórców Nioh i Ninja Gaiden. Tytuł ma stawiać na przystępny system walki oferując jednocześnie kilka stylów rozgrywki. Gracze do wyboru otrzymają możliwość walki w zwarciu lub z daleka, mierząc z broni palnej używanej w przedstawionym okresie. A wszystko to osadzone w Japonii w 1863 roku. Nowy zwiastun możecie zobaczyć na YouTube.

Stellar Blade - premiera 26.04.2024

To najnowsza produkcja koreańskiego studia Shift Up, która jest przygotowywana na wyłączność na PlayStation 5. Gracze będą śledzić losy Eve - tajemniczej dziewczyny, która musi ocalić świat przez zagładą. Brzmi oklepanie, jednak twórcy przekonują, że ich produkcja przykuje uwagę nie tylko fabułą, ale przede wszystkim rozgrywką i mechanikami wykorzystywanymi w czasie walki. Więcej szczegółów, w tym fragmenty rozgrywki można zobaczyć na YouTube.

Judas - data premiery nieznana

Najnowsza produkcja Kena Levine'a - twórcy serii BioShock - przeniesie graczy do kosmicznego miasta Mayflower, które opanowane jest przez maszyny. Jednak nie wszyscy chcą im się podporządkować. Zwiastun, który możecie zobaczyć powyżej prezentuje pierwsze fragmenty rozgrywki, które fanom serii BioShock z pewnością wydawać się będą nieco znajome. Zapowiada się ciekawie!

Silent Hill 2 (Remake) - data premiery nieznana

Remake klasyku z ery PlayStation 2 i pierwszego Xboksa cieszy się ogromnym zainteresowaniem również w Polsce. Za tę produkcję odpowiada krakowskie studio Bloober Team, które znane jest m.in. z serii Layers of Fear, czy The Medium. Odświeżony Silent Hill 2 zabierze graczy do tajemniczego miasteczka spowitego mgłą, w którym dzieją się dziwne i niewyjaśnione rzeczy. Pierwsze fragmenty rozgrywki możecie zobaczyć na zwiastunie zamieszczonym powyżej.

Prezentacji Silent Hill 2 (Remake) towarzyszy również premiera Silent Hill: The Short Message. To darmowa produkcja przybliżająca nieco serię Silent Hill i pokazująca tajemniczy świat, z którym gracze mają styczność od 1999 r.

Sonic X Shadow Generations - premiera jesień 2024

Shadow the Hedgehog powraca i łączy siły z klasycznym oraz współczesnym Sonikiem w nowej kolekcji oferującej dwa zróżnicowane style rozgrywki. Gra zawiera także w pełni remasterowaną wersję klasycznego hitu Sonic Generations, w tym nowo zremasterowane wersje kultowych etapów 2D i 3D z ulepszoną grafiką i bonusową zawartością. Zwiastun możecie zobaczyć na YouTube.

Zenless Zone Zero - date premiery nieznana

Najnowsza produkcja studia HoYoverse odpowiedzialnego między innymi za Genshin Impact i Honkai: Star Rail. Urban Fantasy RPG, jak nazywają ją twórcy, pozwoli graczom wcielić się w dość niespotykane wcześniej postaci, przed którym postawione zostanie trudne zadanie - ochrona świata przed zagładą. Wszystko w kolorowej, efektownej oprawie graficznej i dynamicznej rozgrywce, która z pewnością zainteresuje fanów poprzednich tytułów HoYoverse. Nowy zwiastun możecie zobaczyć na YouTube.

V Rising - data premiery nieznana

"Budzisz się po wielu stuleciach snu, twoje ciało jest słabe i spragnione krwi. Odkrywaj rozległy, otwarty świat pełny mrocznej fantastyki, ludzi, brutalności i co gorsza... zabójczego światła słonecznego. Zdobądź władzę i podbij świat żywych." V Rising, dostępny już na innych platformach, to gra RPG z elementami survivalu z otwartym światem, w którym gracz wciela się w wampira, który na swoje ofiary może polować w pojedynkę, w trybie kooperacji lub w internetowym trybie wieloosobowym. Nowy zwiastun możecie zobaczyć na YouTube.

Dave the Diver - premiera w kwietniu 2024

Jedna z moich ulubionych gier zeszłego roku trafi w końcu na platformę PlayStation. To tytuł, który mylnie nazywany jest "indie", oferuje szereg mechanik związanych z... połowem ryb. Jednak to tylko powierzchowna ocena. Produkcja studia Mintrocket to znacznie więcej niż nurkowanie, łowienie ryb i znajdowanie skarbów. To także prowadzenia swojego własnego baru sushi, wykonywanie zadań i nawiązanie kontaktu z mieszkańcami tajemniczych głębin. Premierze na PlayStation towarzyszyć będzie nowe DLC, w którym pierwsze skrzypce gra... Godzilla!

Until Dawn - premiera 2024

Potwierdziły się również plotki związane z reedycją Until Dawn - horroru od Supermassive Games, który zadebiutował w 2015 r. na konsolach PlayStation 4. Za przeniesienie tego tytułu na nowy silnik Unreal Engine 5 i tym samym na nową generację (oraz komputery PC) odpowiada Ballistic Moon, ekipa z dość skromnym dorobkiem, gdyż to właśnie Until Dawn jest ich pierwszym, pełnym projektem. Nowe i ulepszone animacje bazują na oryginalnych aktorach. Postacie, otoczenie i efekty wizualne i dźwiękowe zostały ulepszone - wszystko po to, by zapewnić jeszcze lepsze doznania. Zwiastun zobaczycie na YouTube.

Dodatkowo, Sony potwierdziło prace nad kinową adaptacją gry. Reżyserią "Until Dawn" zajmie się David F. Sandberg, a za scenariusz odpowiadają Gary Dauberman i Blair Butle.

Death Stranding 2 On The Beach - premiera 2025

Chyba najważniejsza gra pierwszego w tym roku State of Play. Hideo Kojima powraca z kontynuacją hitu z 2019 r. z Normanem Reedusem w roli głównej. Sam - z towarzyszami u boku - wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem. Gracz dołącza do nich, by wspólnie przemierzać świat nękani przez nieziemskich wrogów, przeszkody i dręczące pytanie: czy powinniśmy byli się połączyć? Ponad 9 minutowy zwiastun, który rzuca nieco światła na to, czego możemy się spodziewać po Death Stranding 2 On The Beach pełny jest zagadek i pytań. Odpowiedzi na nie poznamy dopiero w przyszłym roku...

Jednak to nie koniec zapowiedzi od Kojima Productions. Na koniec prezentacji PlayStation State of Play, Hideo Kojima potwierdził, że oprócz Death Stranding 2 On The Beach, studio pracuje nad jeszcze innym projektem na wyłączność dla PlayStation. Physint. ma być zwieńczeniem 40-letniej kariery reżysera i powrotem do korzeni. Ma być to szpiegowska gra akcji przygotowana z myślą o nowej generacji konsol - pytanie tylko, czy Kojima miał na myśli PlayStation 5, czy już następną edycję konsoli, PS6.

Trzeba przyznać, że Sony w nowy rok wchodzi z mocnym kopem i choć niektóre produkcje zadebiutują dopiero w 2025 r., gracze mają na co czekać!