GTA 6 to nie wszystko, co szykuje Rockstar Games. Jest też coś dla fanów GTA Online

Czym jest GTA+? To miesięczny abonament skierowany przede wszystkim do graczy, którzy lubią oddawać się rozgrywce w GTA Online – trybowi dla GTA V, który pozwala przenieść się do dynamicznego i stale rozwijającego się świata sieciowej zabawy dla maksymalnie 30 graczy, gdzie każdy z graczy prowadzi swoją postać przez ścieżki kryminalnej kariery. Abonament do doskonała okazja do zdobycia dodatkowych przedmiotów i wewnętrznej waluty za stałą, miesięczną opłatę.

GTA+. Co oferuje abonament?

GTA+ dostępne jest na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Za 27 zł miesięcznie gracze otrzymują:

500 000 co miesiąc

Korzyści powiązane z pojazdami, w tym zniżki i wczesny dostęp, dodatkowe samochody, samoloty i nie tylko

Korzyści powiązane z nieruchomościami, w tym zniżki i dodatki oraz dodatkowe nieruchomości

Stroje, oznaczenia i inne elementy kosmetyczne

Premie do GTA$ i RP oraz zniżki na przedmioty

Dostęp do kart gotówkowych Shark o większej wartości tylko dla abonentów

GTA+ to także dostęp do innych gier studia Rockstar Games. Red Dead Redemption, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Liberty City Stories oraz Grand Theft Auto: Chinatown Wars. W przyszłości mają się też pojawić Bully oraz LA Noire. Jednak z najnowszego podsumowania GTA+, które zaprezentowało właśnie studio Rockstar Games, dowiadujemy się czegoś istotnego.

Nowości w GTA Online. Fani mają na co czekać!

Już tego lata, fani GTA Online mogą spodziewać się sporej aktualizacji gry. Co konkretnie szykują twórcy? Tego nie zdradzają, ale można podejrzewać, że będzie to coś naprawdę dużego. Atmosferę przed aktualizacją podgrzewać mają dodatkowe korzyści dla abonentów GTA+. To m.in. dodatkowe $1 000 00 GTA$ każdego miesiąca od kwietnia do sierpnia, nowe samochody i wyposażenie. Gracze mają na co czekać, bo GTA Online, choć na rynku zadebiutowało w 2013 r., wciąż cieszy się sporą popularnością i ma wierną bazę fanów.

Niewykluczone też, że wraz z premierą GTA VI, komponent online przejdzie na jeszcze wyższy poziom realizmu i zaoferuje dodatkowe elementy rozgrywki. Na szczegóły jednak będziemy musieli jeszcze poczekać. Zarówno w kwestiach letniej aktualizacji, jak i ewentualnego przeniesienia GTA Online do realiów z GTA VI, które wciąż nie ma oficjalnej daty premiery. Wciąż mowa jest o przyszłym roku, jednak ostatnie plotki i przecieki sugerują, że największa premiera studia Rockstar może być nieco opóźniona.