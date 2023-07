Nowa konsola PlayStation będzie działać na systemie Android?

PlayStation Project Q — kolejny handheld Sony, ale… całkowicie inny

Co jak co, ale Sony potrafi robić konsole. PlayStation od samego początku odnosi wielkie sukcesy i zwyczajnie rozkochuje w sobie miliony użytkowników, stając się jednym z największych — o ile nie największym — graczem w tej branży. Po wielu sukcesach w postaci PlayStation Portable i (już nie tak bardzo, ale nadal) PlayStation Vita, japońska firma miała odpuścić całkowicie handheldy i zająć się samymi „dużymi” konsolami. O tym, czy im się udało, świadczy sprzedaż PlayStation 4 i PlayStation 5 — jednak ostatni wybuch popularności przenośnych sprzętów sprawił, że Sony przypomniało sobie o tym, że handheldy również potrafią być świetne. Insiderzy podgrzewali atmosferę, zapowiadając, że PlayStation Showcase przyniesie zapowiedź „nowego PSP”. Czy mieli rację? Cóż… i tak i nie.

Oficjalnie zaprezentowano PlayStation Project Q (nazwa z czasem prawdopodobnie ulegnie zmianie), które od razu przyciąga samym designem — sporych rozmiarów konsola dosłownie wygląda jakby ktoś przyczepił ekran do przepołowionego DualSense’a. Specyficzna stylistyka wpisuje się jednak w standardy tej generacji w wykonaniu Sony, a poza tym — jak wiadomo od zawsze — o gustach się nie dyskutuje. Problemem jednak jest coś innego — coś, co może sprawić, że nawet w stronę tego sprzętu nie spojrzycie.

Konsola PlayStation na Androidzie?

W sieci pojawił się materiał wideo, na którym ktoś korzysta z działającego już Project Q. Okazuje się, że w istocie jest to… tablet z Androidem wszczepiony w środek DualSense’a. Zapewne oryginalny produkt, który trafi na półki sklepowe, nie będzie miał gołego systemu Google — tokijski gigant zapewne zmodyfikuje go do swoich potrzeb, podobnie jak Steam Deck działa na Linuksie, a ASUS ROG Ally na Windowsie (chociaż tutaj mamy do czynienia po prostu z gołą wersją OS od Microsoftu), jednak może to dość zaskakiwać.

Całość nadal wygląda tajemniczo, lecz każda kolejna informacja sprawia, że zwyczajnie trudno się tym sprzętem szczerze ekscytować. Jak wspominałem w głównym tekście poświęconym temu handheldowi, PlayStation Project Q ciężko nazwać konsolą. To narzędzie korzystające z Remote Play, czyli usługi pozwalającej na streamowanie i granie w gry PS4 i PS5, przełączanie pomiędzy grami, przeglądanie ekranu głównego i menu konsoli na takich urządzeniach jak smartfony, tablety czy laptopy. Jeśli posiadacie więc kontroler Razer Kishi lub Backbone One… albo w ogóle kontrolera nie macie, bo wystarczą Wam dotykowe przyciski na ekranie czy sparowanie z urządzeniem zwykłego DualSense'a, to dokładnie to samo możecie zrobić na swoim smartfonie, a nawet... PS Vicie czy Steam Decku.

PlayStation Project Q — ile konsola będzie kosztować?

Chociaż Sony nie ujawniło jeszcze ceny swojego nowego akcesorium do PlayStation 5, to proces sądowy związany z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft ujawnił sporo szczegółów, również tych związanych z PlayStation. Według informacji ze sprawy Microsoftu z Federalną Komisją Handlu, PlayStation Project Q ma kosztować 299 dolarów amerykańskich. Konsola w Polsce powinna więc kosztować mniej niż 2 tysiące złotych; może około 1,5 tysiąca PLN. Nadal jednak wydaje się to absurdalnie dużo jak za tablet z Androidem ze zintegrowanym DualSensem.

Źródło