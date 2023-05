Może nie jest to nowe PSP, ale pozwoli na przenośne granie w największe hity z PS5

Przenośne granie w gry z PlayStation 5? To możliwe!

Jakiś czas temu Sony ogłosiło Backbone One - PlayStation Edition, czyli oficjalnie licencjonowany kontroler dla iPhone’ów. Wtedy gadżet był dedykowany wyłącznie smartfonom z nadgryzionym jabłkiem w logo, a osoby posiadające telefony z Androidem musiały się obejść smakiem. To na szczęście dziś się zmieniło — i Backbone One w wersji na smartfony z Androidem trafił dziś do sprzedaży.

Źródło: Blog PlayStation

Design urządzenia przypomina DualSense — i nie jest to przypadek, bowiem przy projektowaniu brał udział zarówno zespół Backbone, jak i PlayStation. Celem było sprawienie, aby Backbone One wpasował się w estetykę nie tylko samej konsoli nowej generacji, ale również całej linii akcesoriów do PS5. Nie ma wątpliwości, że misja się powiodła.

Smartfon + kontroler = God of War: Ragnarok w dowolnym miejscu

Jak to jest możliwe? Backbone One - PlayStation Edition to kontroler stworzony pod PS Remote Play, czyli usługę pozwalającą na streamowanie i granie w gry PS4 i PS5, przełączanie pomiędzy grami, przeglądanie ekranu głównego i menu konsoli na takich urządzeniach jak smartfony, tablety czy laptopy. Jeśli macie więc połączenie z internetem, konsolę PlayStation 5 lub PlayStation 4, smartfon z iOS czy Androidem i dedykowany kontroler, to możecie cieszyć się rozgrywką w trybie handheldowym. Cena tego cacka to około 500 zł.

Źródło: YouTube @Backbone

Warto również zaznaczyć, że Backbone One zasilany jest przez nasz smartfon. Z tego względu problem dotyczący ładowania kontrolera nie istnieje — do kiedy mamy baterię w telefonie, możemy w każdej chwili odpalić grę.

Nie zmienia to faktu, że wszyscy podczas jutrzejszego PlayStation Showcase liczą na ogłoszenie nowej konsoli przenośnej. Ptaszki ćwierkają, że Sony chce zrobić własnego Steam Decka czy ASUS ROG Ally — i jakkolwiek Backbone One nie byłby dobry, to handhelda z krwi i kości nie zastąpi.

Źródło: PlayStation Blog