ASUS ROG Ally kontra Steam Deck. Który handheld jest lepszy?

W dzisiejszych czasach branża gier na urządzeniach przenośnych rozwija się w zastraszającym tempie. Zarówno gracze casualowi, jak i prawdziwi gamerzy, pragną mieć możliwość cieszenia się swoimi ulubionymi tytułami w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dlatego też rynek przenośnych konsol, a właściwie pecetów, rośnie i ewoluuje, wprowadzając na scenę nowe i innowacyjne rozwiązania.

Dwa największe urządzenia to ASUS ROG Ally i Steam Deck. Oba te produkty wzbudziły duże zainteresowanie wśród graczy i przez wielu są uważane za bliźniaczo podobne sprzęty. Jednak jakie są różnice między nimi? Który z tych handheldów jest lepszy?

ASUS ROG Ally i Steam Deck — porównanie specyfikacji technicznej

ASUS ROG Ally — specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni/16 wątków)

GPU: AMD RDNA 3 (12 CU/2,7 GHz)

Rozdzielczość: 1920 × 1080

Przekątna ekranu: 7 cali

Jasność ekranu: 500 nitów

Odświeżanie ekranu: 120 Hz

Typ: Full HD Display

Pamięć RAM: 16 GB RAM LPDDR5 Dual Channel

Pojemność: M.2-2230 512 GB PCIe Gen4

System: Windows 11 Home

Komunikacja: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2

Porty i gniazda: 3,5 mm mini-jack, ROG XG Mobile Interface, USB typu C (DisplayPort 1.4), microSD

Bateria: 40 Wh

Zasilanie: 65 W

Wymiary: 28,0 x 11,3 x 3,9 mm

Waga: 608 g

Cena: 3799 PLN

Steam Deck — specyfikacja techniczna

Procesor: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 TFlops FP32)APU power: 4-15W

RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Pamięć wbudowana: 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1) lub 256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) lub 512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

Rozdzielczość: 1280 x 800 pikseli (16:10 aspect ratio)

Typ: LCD

Przekątna ekranu: 7 cali

Jasność ekranu: 400 nitów

Odświeżanie: 60 Hz

Łączność: Bluetooth 5.0 (wsparcie dla kontrolerów, akcesoriów i audio), Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz i 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bateria: 40 Wh

Zasilanie: 45W USB Type-C PD3.0

Rozbudowa pamięci: karty microSD (SD, SDXC oraz SDHC)

Wymiary: 298mm x 117mm x 49mm

Waga: 699 gramów

Cena: 1899 PLN lub 2499 PLN lub 3099 PLN

System, czyli Windows kontra Linux

ASUS ROG Ally — system operacyjny

Na ROG Ally mamy do czynienia z normalnym Windowsem, którego przy pierwszym uruchomieniu musimy skonfigurować — dokładnie w taki sam sposób, jak każdy komputer. No, właściwie nie w taki sam sposób, gdyż po systemie absolutnie nieprzystosowanym do obsługiwania przez kontroler czy sterowanie dotykowe na 7-calowym ekranie, musimy się przeklikać przez wszystkie funkcje, zgody i tym podobne. Nawet z klawiatury ekranowej nie można korzystać przy użyciu strzałek czy analoga, tylko jesteśmy skazani na własne palce. To po prostu nie działa. Jeśli chodzi jednak o nakładkę systemową, to mamy tutaj aplikację Armoury Crate, która działa… różnie. ASUS się starał, lecz można było się spodziewać lepszych efektów.

Chociaż konfiguracja systemu i zainstalowanie wszystkich aplikacji i gier trwa kilka dobrych godzin, rozwiązanie to ma jednak ogrom plusów. ROG Ally dzięki temu jest w stanie odpalić gry ze wszystkich aplikacji — od Steama, przez Epic Games czy GOG, aż po Xbox Game Pass, a i z emulacją bez problemu sobie poradzicie. To jest niezwykłe udogodnienie i otwiera przed nami nieskończoną gamę możliwości. Zanim jednak cała ta przyjemność, to musicie swoim palcem przedrzeć się przez instalację sterowników, każdego programu z osobna i każdej gry. Kiedy spędzicie jednak przy tym trzy godziny, możecie każdą produkcję wygodnie odpalić z Armoury Crate.

Dzięki dostępowi do pełnego Windowsa, można jednak na ROG Ally oglądać filmy i seriale na platformach streamingowych, przeglądać Internet, pobrać Messengera, Spotify czy cokolwiek tylko zechcemy, a nawet zainstalować Office 365 i wypełniać arkusze w Excelu. Czy ktoś z tego będzie korzystał? Na pewno nie większość użytkowników — ale jest to niewątpliwie spory plus.

Steam Deck — system operacyjny

Steam Deck działa na systemie SteamOS, który w istocie jest wariacją Linuxa. Dzięki takim narzędziom jak Proton jest jednak w stanie odpalać gry przygotowane wyłącznie pod system Windows. Nawigacja po Steam Decku jest zdecydowanie wygodniejsza, a nakładka na Linuksa sprawdza się idealnie — nie mamy więc takich problemów, jak w przypadku ASUS ROG Ally.

Wszystko ma jednak swoje plusy i minusy. Ze względu na SteamOS, Steam Deck jest w stanie uruchomić gry wyłącznie ze Steama. Oczywiście, są sposoby na obejście tej sytuacji — i niektórzy pobierają specjalne launchery do włączania gier z Xbox Game Pass czy Epic Games, a nawet do emulowania gier z Nintendo Switch czy starych konsol. Wymaga to jednak pewnych kombinacji i w niektórych przypadkach jest nielegalne.

Steam Deck jest więc narzędziem stworzonym przede wszystkim do grania. Patrząc na rozwiązania przewidziane przez Valve, nie ma tutaj mowy o Windowsie, aplikacjach zewnętrznych i innych tego typu rozwiązaniach. To nie komputer na Windowsie w obudowie handhelda, jak ASUS ROG Ally.

Porównanie wydajności i baterii handheldów

Zarówno grając na Steam Decku, jak i na ASUS ROG Ally, mamy możliwość dostosowania wydajności przy użyciu różnych trybów i skalowania rozdzielczości. W przypadku wydajności maksymalnej, ASUS ROG Ally zostawia propozycje Valve zdecydowanie w tyle. Możemy kontrolować działanie APU od 7W do 30W, kiedy Steam Deck działa tylko w przedziale od 5W do 15W.

Wszystko ma jednak swoje wady i zalety. Tryb Turbo w ROG Ally nie jest praktyczny w podróży, ponieważ szybko rozładuje baterię — handheld działa wtedy maksymalnie godzinę, co jest wręcz żenującym wynikiem. Jeśli chodzi o żywotność baterii, zarówno Steam Deck, jak i ASUS ROG Ally osiągają podobne wyniki. Przy domyślnym trybie Performance w ASUS ROG Ally i maksymalnym obciążeniu w przypadku Steam Deck, możemy oczekiwać około dwóch godzin gry w tytuły AAA.

Nie ma jednak wątpliwości, że ASUS ROG Ally jest dużo potężniejszym sprzętem. Gry działają tutaj zdecydowanie płynniej i nawet w trybie Performance (pośrednim trybie) ROG Ally działa o od 10 do 30 procent lepiej, niż Steam Deck. Kiedy zdecydujemy się na tryb Turbo, nie ma zwyczajnie porównania — największe tytuły, takie jak Diablo IV, Star Wars Jedi: Survivor, Cyberpunk 2077 czy Grand Theft Auto V działają w około 60 klatkach na sekundę. Jeśli zależy Wam na jak największej mocy, powinniście skusić się na ROG Ally.

Wygoda i kultura pracy

Jeśli chodzi o ekran, to w przypadku Steam Decka mamy 7-calowy wyświetlacz LCD o jasności 400 nitów i odświeżaniu 60 Hz. ASUS ROG Ally oferuje za to 7-calowy Full HD Display o jasności 500 nitów i odświeżaniu 120 Hz ze wsparciem technologii VRR i LFC, co już wskazuje na to, kto jest zwycięzcą. Do tego na ROG Ally uwagę zwracają dużo jaśniejsze kolory.

Jeśli chodzi o to, jak konsola trzyma się w dłoniach, to obydwa sprzęty są podobnie lekkie i przyjemne. ASUS ROG Ally ma rozłożenie analogów takie jak na padzie od Xboksa, które nie jest moim ulubionym rozwiązaniem, a brak paneli emitujących touchpada (jak w przypadku Steam Decka) przez Windows 11 jest bardzo odczuwalny. Czasem wciskanie jednocześnie triggera i bumpera z tej samej strony sprawiało nieco problemów, lecz w ogólnym rozrachunku było w porządku. Trzyma się w rękach dużo lepiej niż Nintendo Switch, lecz w moim odczuciu nieco gorzej od propozycji Valve.

Steam Deck jest nieco szerszy, lecz ma rozkład analogów jak na PlayStation, a do tego wspierają je dwa dotykowe panele. Steam Deck ma dodatkowo z tyłu więcej miejsca na palce, dzięki czemu gra się nieco bardziej komfortowo. Nie ma również tak zaokrąglonych boków, jak ASUS, co w moim odczuciu jest sporym plusem.

Porównanie ASUS ROG Ally i Steam Deck — ceny i podsumowanie

Jeśli chodzi o ceny: Steam Decka jesteście w stanie kupić już za 1899 PLN. To połowa ceny ASUS ROG Ally, który został wyceniony na 3799 PLN. Czy warto dopłacać drugie tyle? Zależy, czego oczekujecie.

Jeśli jesteście konsolowcami i oczekujecie przenośnego sprzętu, na którym pogracie we względnie dobrej jakości w nowe gry na wyjeździe przez dłużej niż godzinę i który możecie włączyć i od razu cieszyć się grą to bez dwóch zdań powinniście wybrać Steam Decka. To sprzęt prostszy w obsłudze i przyjemniejszy do samego grania. Jeśli nie macie ochoty przebijać się przez system i bawić się różnymi trickami, to jest najlepsze rozwiązanie.

Jeśli jednak kochacie grzebać w Windowsie, jara Was ogrom możliwości, chcecie cieszyć się najlepszą możliwą jakością gier przenośnie i nie przeszkadza Wam doładowywanie konsoli co godzinę — będziecie zachwyceni z Asusa. ASUS ROG Ally to niezwykle potężny sprzęt i bez dwóch zdań najpotężniejszy handheld na rynku. Jeśli chodzi o moc, ASUS wygrywa bezkonkurencyjnie.