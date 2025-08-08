Polska rozbudza ambicje kosmiczne. Rakieta Perun z ważnym osiągnięciem

Jeszcze kilka lat temu polskie firmy obecne były w sektorze kosmicznym głównie jako podwykonawcy zagranicznych projektów. Dziś, dzięki inicjatywom takim jak Perun, Polska coraz odważniej zaznacza swoją obecność w segmencie rakiet suborbitalnych.

Polska firma SpaceForest z Gdyni ogłosiła zakończenie kluczowego etapu przygotowań do kolejnej misji rakiety suborbitalnej Perun. Zakończony właśnie test kwalifikacyjny silnika rakietowego SF-1000 oraz systemu sterowania wektorem ciągu (TVC) potwierdza gotowość technologii do nadchodzącego lotu, który odbędzie się jesienią 2025 roku z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Silnik SF-1000, zasilany mieszaniną podtlenku azotu i parafiny, jest sercem suborbitalnej rakiety Perun. Podczas najnowszej próby modelu kwalifikacyjnego (QM) urządzenie pracowało bez zakłóceń przez pełne 46 sekund – dokładnie tyle, ile potrwa rzeczywisty impuls napędowy podczas startu. Test potwierdził nie tylko wysoką wydajność silnika, ale również jego odporność na ekstremalne warunki – w tym drgania, wysokie temperatury, przeciążenia i zmiany ciśnienia.

System TVC, odpowiedzialny za precyzyjne sterowanie trajektorią lotu, również przeszedł test pomyślnie. Jego niezawodność ma kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście przyszłych startów z niestandardowych lokalizacji, takich jak platformy morskie.

Równolegle z testem QM powstał model lotny (FM), który – choć konstrukcyjnie identyczny – nie został poddany testom niszczącym i zostanie wykorzystany podczas najbliższej misji.

Polska firma szykuje się do lotów suborbitalnych

SpaceForest nie ogranicza się jedynie do działań krajowych. Firma podpisała niedawno dwie istotne umowy, które otwierają drogę do realizacji misji Peruna poza Polską. Pierwsza z nich dotyczy współpracy z duńskim EuroSpaceport – ośrodkiem wspieranym przez Europejską Agencję Kosmiczną. To właśnie tam, z morskiej platformy, Perun wystartuje w drugiej połowie 2026 roku. Druga umowa została zawarta z Atlantic Spaceport Consortium, które buduje kosmodrom na portugalskich Azorach. Start z wyspy Santa Maria planowany jest na pierwszą połowę 2026 roku.

Obie lokalizacje umożliwią testowanie i eksploatację polskiej rakiety w różnych warunkach operacyjnych, wzmacniając pozycję SpaceForest na europejskim rynku lotów suborbitalnych.

Grafika: SpaceForest