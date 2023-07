Microsoft musi przejąć Activision-Blizzard do 18 października

Microsoft daje sobie jeszcze 3 miesiące

Saga "Microsoft kupuje Activision/Blizzard" trwa już ponad rok i z pewnością jest bardzo ciekawa. Za sprawą protestów i wątpliwości podnoszonych głownie przez Sony, Microsoft musi udowadniać całemu światu, że transakcja warta bagatela 67 mld USD nie będzie zagrożeniem dla konkurencji na rynku gier. W większości krajów udało się osiągnąć porozumienie, a po ostatnim wygranym procesie z FTC wygląda na to, że został już tylko jeden schodek, czyli przekonanie brytyjskiego regulatora. Według pierwotnej umowy, transakcja powinna zostać sfinalizowana d wczoraj, czyli do 18 lipca 2023 roku, ale do tego oczywiście nie mogło dojść.

Dlatego obie firmy, Microsoft i Activision/Blizzard dogadały się w sprawie przedłużenia tego terminu o kolejne 3 miesiące, do 18 października 2023 roku. To teoretycznie sporo czasu, ale jak pokazały ostatnie miesiące, w tej sprawie nie można być niczego pewnym. Zresztą Activision/Blizzard nie przedłużyło terminu na dopięcie umowy za darmo, w aneksie wprowadzono nowe, jeszcze wyższe kary umowne w razie gdyby transakcja nie doszła do skutku.

Obecnie kara umowna, w razie gdyby transakcja nie doszła do skutku ustalona jest na 3 miliardy USD. Gdyby Microsoft nie zdołał przekonać CMA (brytyjskiego regulatora) to tyle będzie musiał zapłacić na rzecz Activision/Blizzard. Jeśli zerwanie umowy nastąpi po 29 sierpnia 2023 roku, to kwota ta rośnie do 3,5 mld USD, a po 15 września wzrośnie do 4,5 miliarda USD. Kara zostanie zapłacona tylko wtedy gdy umowa nie dojdzie do skutku. Wygląda więc na to, że właściciel platformy Xbox będzie chciał stosunkowo szybko domknąć wszystkie sprawy i możemy spodziewać się finalizacji nawet przed końcem wakacji. Tym bardziej, że Microsoft w ostatnich dniach dogadał się nawet z Sony i zagwarantował, że Call of Duty nie zniknie z PlayStation przez następne minimum 10 lat.