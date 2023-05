PlayStation Showcase 2023 - tych gier nie możecie przegapić!

Marvel's Spider-Man 3

Dla mnie (i myślę, że nie tylko dla mnie) jedną z najciekawszych prezentacji minionego wieczora był Marvel's Spider-Man 2. Pierwsza odsłona przygód człowieka-pająka od Insomniac Games była ogromnym hitem poprzedniej generacji, a powrót na wirtualne ulice Nowego Jorku po dziś dzień daje od groma frajdy. Zwłaszcza w usprawnionej wersji dla PlayStation 5. Nowa gra to nie tylko nowe zestawy wyzwań, ale też przede wszystkim nowe moce dla naszego superbohatera, które urozmaicą rozgrywkę. Eksploracja miasta wygląda na równie miodną co przed laty... no co tu dużo mówić: nie mogę się doczekać. Pierwszy raz też wspomniano cokolwiek o okienku premierowym. Marvel's Spider-Man 2 ma trafić w ręce graczy jeszcze tej jesieni!

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed to jedna z tych serii, których świat nigdy nie ma dość. Z każdą kolejną odsłoną Ubisoft udowadnia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa — i mimo że czasem gracze narzekają na znużenie, za dużo zadań i że jeszcze nie zdążyli skończyć jednej części, a już jest kolejna... to teraz wyposzczeni z przyjemnością wskoczą ku nowym przygodom. Assassin's Creed Mirage wygląda ślicznie i rusza się zjawiskowo. Poza tym to po prostu znana i lubiana zabawa, taki otulający kocyk na długie, jesienne, ciemne wieczory. No bo właśnie — premiera gry już 12 października!

Remake Metal Gear Solid

Cóż to byłaby za konferencja growa, gdyby zabrakło tam ataku na naszą nostalgię. Jest i on — Metal Gear Solid w nowej odsłonie. A mówiąc dokładniej: Metal Gear 3: Snake Eater. Bez wątpienia jedna z najciekawszych odsłon w serii (czy najlepsza? można się spierać — dla mnie wciąż dwójka pozostaje numerem jeden ;). Konami trzeci (a może nawet i czwarty, jeśli wliczymy niezwykłą edycję na Nintendo 3DS, gdzie w dżungli można było nawet spotkać Yoshi'ego) raz serwuje nam więcej tej samej przygody. Tak, to wciąż świetna gra. Tak, nie mam wątpliwości że sprzeda się jak świeże bułeczki — zwłaszcza, że doczeka się pewnie kilku nowych sztuczek. Mimo wszystko... ile można? No i teraż trailer skupia się na MGS3, ale też mowa tam o kolekcji. I to jej pierwszej części, co sugeruje, że będzie tego więcej?

Marathon

Jeżeli jesteście miłośnikami gier Bungie, to Marathon prawdopodobnie nie jest wam obcy. To starusieńka gra ekipy, która debiutowała na komputerach Macintosh jeszcze w 1994 roku. Teraz marka powróci w nowym wcieleniu — i to na wszystkich wiodących platformach, nie tylko PlayStation. Jeżeli lubicie strzelanki w klimacie sci-fi, prawdopodobnie nie przejdziecie obok tej gry obojętnie. Niestety — na tę chwilę nie wiadomo jeszcze ile przyjdzie nam na grę poczekać.

Final Fantasy XVI

https://www.youtube.com/watch?v=wwWgVDIv3rs&pp=ygUQZmluYWwgZmFudGFzeSAxNg%3D%3D

Pierwsze Final Fantasy od lat którego proces twórczy wydaje się nie być niekończącym się bólem istnienia. Gra jest, powstaje, za niespełna miesiąc ma trafić w ręce graczy. Stąd też mamy już trailer premierowy i można odliczać dni. Nie powiem by gra urzekła mnie wizualiami, historia też nie zapowiada się specjalnie w moim stylu. No ale może faktycznie Naoki Yoshida nie zawiedzie i gra okaże się dla mnie zaskoczeniem, którego... właściwie to bym sobie życzył?

...VR i akcesoria!

Skoro prezentacja gier na PlayStation 5, to nie mogło też zabraknąć gier w świecie wirtualnej rzeczywistości. PSVR2 jest stosunkowo świeżym gadżetem, który trzeba nieustannie dokarmiać nowymi wrażeniami. Stąd też nie zabraknie tam kultowego Resident Evil 4, Synapse oraz ulubieńca publiczności: Beat Saber! Ulubiona gra rytmiczna trafiła już do sklepu PlayStation — na resztę trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać.

Ponadto PlayStation ogłosiło także dwa nowe akcesoria: przenośną (oferującą wygodną grę zdalną) konsolę znaną jako Project Q oraz dokanałowe słuchawki. O tej pierwszej przeczytacie więcej w dedykowanym artykule, słuchawki zaś wyróżnić ma... bezstratna jakość dźwięku i niemal zerowe opóźnienie. No i etui przywodzące na myśl słodką, miniaturową wersję PlayStation 5, awwww.