Streaming gier od lat budzi ogrom emocji. I choć miłośnicy filmów i muzyki już dali się do niego przekonać, o tyle z graczami sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Sporo w tym zasług tym, że pierwsze wersje tych usług dość mocno odepchnęły od siebie jakością. I czy tego chcemy czy nie, zapadły w pamięć swoją nieprzystępnością i fatalnym działaniem. Nieustanne lagi, problemy z połączeniem i spółka były standardem jeszcze kilka lat temu.

Teraz sporo się zmieniło — czy jest idealnie? Nie, ale stale rosnąca popularność usług pozwalających cieszyć się graniem w chmurze nie wzięła się znikąd. Użytkownicy coraz chętnie sięgają po taką formę zabawy wiedząc, że pozwoli ona cieszyć się ich ulubionymi grami zewsząd tam, gdzie mają dostęp do wysokiej jakości połączenia z internetem. Granie w Chmurze od Microsoftu czy GeForce Now udowodniły, że to ma prawo działać — co więcej. Ma prawo działać naprawdę dobrze. Sony w tym wyścigu dotychczas zostawało... może nawet nie tyle z tyłu (bo przecież oferują analogiczne opcje na wielu rynkach od lat, w Polsce od ubiegłej wiosny) — co z boku. Ale widać że japoński gigant nabiera pewności w tym zagadnieniu. Dlatego też potwierdza plotki, które krążyły po sieci od jakiegoś czasu. W gry z PlayStation 5 także niebawem odpalimy bezpośrednio w chmurze!

Gry z PlayStation 5 w chmurze stają się faktem. Sony oficjalnie zapowiada nową usługę

Obecnie testujemy strumieniowanie w chmurze dla obsługiwanych gier PS5 - obejmuje to tytuły PS5 z katalogu gier PlayStation Plus i wersji Trial, a także obsługiwane cyfrowe tytuły PS5, które gracze już zakupili. Po uruchomieniu tej funkcji strumieniowanie gier w chmurze dla obsługiwanych tytułów PS5 będzie dostępne bezpośrednio na konsoli PS5. Oznacza to, że abonentom PlayStation Plus Premium łatwiej będzie wskoczyć do swoich ulubionych gier bez konieczności pobierania ich na konsolę. Naszym celem jest dodanie tego jako dodatkowej korzyści do PlayStation Plus Premium w ramach naszych ciągłych starań na rzecz zwiększenia wartości PlayStation Plus.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku tytułów z PlayStation 4 i PlayStation 3 — by cieszyć się dostępem do gier w chmurze od Sony niezbędny będzie abonament w najwyższym wariancie cenowym. Abonenci zaś będą mogli cieszyć się dostępem do wybranych tytułów bezpośrednio z poziomu... no właśnie, czego? Na pewno urządzeń mobilnych, gdzie streaming dostępny jest już teraz (tym samym Backbone One - PlayStation Edition może stać się wyjątkowo gorącym smaczkiem) i nadchodzącego handhelda znanego jako Project Q. Z komputerami sprawa jest o tyle zagmatwana, że mało tego iż aplikacja dostępna jest wyłącznie na komputery z Windowsem, to jej działanie jest też ograniczone regionalnie. I jak się pewnie domyślacie: w Polsce (wciąż) nie działa.

Kiedy zagramy w chmurze w tytuły z PS5?

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy będziemy mogli cieszyć się grami z PlayStation 5 w chmurze. Prace trwają, ale Sony nie dzieli się jeszcze żadnymi szczegółami związanymi z premierą nowej opcji. Bez wątpienia jednak jest to jeden z elementów, który zmieni zasady gry. W międzyczasie - warto rozejrzeć się za odpowiednim kontrolerem, by po starcie móc czerpać jak najwięcej frajdy i nie denerwować się na brak odpowiednich akcesoriów!

Źródło