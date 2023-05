Sony oficjalnie zaprezentowało "nowe PSP". Nie będziecie zachwyceni

Project Q to nowe akcesorium do PlayStation 5, które pozwoli cieszyć się grą zdalną wygodniej niż kiedykolwiek.

Już kilka tygodni temu w sieci zawrzało na wieść o tym, że Sony pracuje nad następcami dla PlayStation Portable i PS Vita. Przenośna konsola o której była mowa od wejścia budziła ogrom emocji. Nie tylko za sprawą tego, że ma być nowym członkiej stale rozrastającej się rodziny PlayStation, ale także ze względu na to, że tak naprawdę ma ona być nie mniej, nie więcej, a wsparciem dla gry zdalnej. Po prostu i aż?

Project Q, czyli nowe PlayStation do grania w chmurze

PlayStation 5 dopiero nabiera rozpędu. Mimo że sprzęt jest od dwóch i pół roku na rynku, dopiero w ostatnich tygodniach problemy z dostępnością i konieczność przepłacania za sprzęt przestały być chlebem powszednim. Xbox ma swoje granie w chmurze, Switch jest hybrydą, przenośny Steam Deck podbił serca graczy na całym świecie. Dlaczego więc PlayStation miałoby nie pochylić się nad tematem?

Ich odpowiedzią ma być sprzęt który znamy jako Project Q. To dedykowane grze zdalnej urządzenie, które za pośrednictwem sieci WiFi pozwoli cieszyć się Grą Zdalną (Remote Play). Co wiemy na temat samego gadżetu?

Zaoferuje on 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD. I wsadzony będzie pomiędzy kontroler, oferujący kształt i klawisze znane z DualSense. Ekran ma oferować płynne odtwarzanie gier (1080p / 60 fps), zaś w kontrolerze nie zabraknie jednej z rewolucyjnych nowości którą PlayStation podbija serca graczy w tej generacji: adaptacyjnych triggerów.

Project Q - cena i data premiery. Kiedy nowy dodatek do PlayStation 5 trafi w nasze ręce?

Póki co Sony jest jeszcze dość oszczędne w szczegóły związane z Project Q. Wiemy, że urządzenie ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku — żadne konkrety związane z datą jeszcze nie padły. Myślę jednak, że spokojnie można założyć, że doczekamy się tego nie wcześniej, niż jesienią. Sezon świąteczny wydaje się idealnym czasem na taką premierę. O cenie zaś nie piśnięto jeszcze ani słowa. Z mojej perspektywy — do 500 złotych byłoby naprawdę akceptowalnie i ciekawie, ale biorąc pod uwagę ile kosztują obecnie gry na PlayStation 5... no cóż, pewnie będzie to jednak nieco droższy interes?