PlayStation dołącza do bojkotu Rosji. Wstrzymuje sprzedaż konsol i gier

PlayStation wstrzymuje całą sprzedaż konsol i gier w Rosji. To reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę. Firma dołącza do globalnej społeczności sprzeciwiającej się agresji.

Firmy technologiczne (i nie tylko) w różnym tempie reagują na rosyjską inwazję na Ukrainę. Apple i Google zareagowały stosunkowo szybko, inni potrzebowali nieco więcej czasu. Nie można też zapomnieć o zachęcie do bojkotu rosyjskich produktów dostarczanych do Europy. Jeszcze kilka dni temu wzywał do tego Rafał Brzoska, szef spółki InPost. Już teraz największe sieciówki w Polsce rezygnują z rosyjskich i białoruskich produktów. 4 marca do sankcji przeciwko Rosji dołączył Microsoft. Firma ogłosiła, że wstrzymuje sprzedaż nowych produktów i usług - w tym także konsol oraz gier dostępnych w cyfrowym sklepie Microsoft Store. Na podobny ruch zdecydowało się teraz Sony, które potwierdziło w nocy, że podjęło decyzję o zawieszeniu działalności na terenie Federacji Rosyjskiej.

Sony, a konkretnie Sony Interactive Entertainment, ostrożnie podchodziło do sytuacji w Ukrainie. Dotychczasowe "sankcje", które nałożono na Rosjan dotyczyły tylko jednej gry. Gran Turismo 7, które swoją premierę miało w zeszłym tygodniu (4 marca), w Rosji się nie pojawiło. Sony zdecydowało się nie udostępniać najnowszej produkcji studia Polyphony Digital w tamtejszym PlayStation Store. Jednak do teraz nie podejmowano żadnych dodatkowych kroków. Z pewnością zakupy w sklepie były utrudnione ze względu na sankcje, jakie nałożyły na Rosję Visa i Mastercard. Odcięcie płatności oznaczało m.in. to, że Rosjanie nie mogli korzystać z popularnych usług VOD, muzycznych, czy innych sklepów z grami. Nintendo eShop przestał tam działać właśnie ze względu na odcięcie dostępu od Visa i Mastercard.

PlayStation wstrzymuje sprzedaż gier i konsol w Rosji. Lepiej późno, niż wcale

W przesłanym do redakcji The Verge oświadczeniu, Sony Interactive Entertainment (firma zajmująca się sprzedażą produktów PlayStation) przekazało, że "dołącza do globalnej społeczności, wzywając do pokoju w Ukrainie". W związku z tym, firma zdecydowała się na wstrzymanie całej działalności w Rosji. Wliczając w to sprzedaż konsol, akcesoriów oraz gier. A to oznacza, że rosyjscy gracze od kilku godzin stracili dostęp do PlayStation Store. Nie wiadomo jednak czy Sony zdecydowało się na wyłączenie usług, w tym PlayStation Plus, które pozwala na rozgrywki online. Wszystko wskazuje na to, że zakupione wcześniej gry, także te online, działają bez problemu.

Chwilę po ogłoszeniu przez Sony zamknięcia PlayStation Store, do bojkotu dołączyło Bungie - studio, które już niedługo trafić ma pod skrzydła PlayStation Studios. Przedstawiciele twórców serii Destiny przekazali, że zdecydowali się na zatrzymanie sprzedaży i dystrybucji Destiny 2 na terytorium Rosji i Białorusi - solidaryzując się z Ukrainą. Studio poinformowało również, że w najbliższym czasie w grze pojawią się emblematy nazwane Cоняшник (słonecznik). Kolorystyką i wzornictwem nawiązują do naszego wschodniego sąsiada i będą dostępne za darmo.

Bungie nie jest pierwszym studiem i wydawcą, który we własnym zakresie wprowadza ograniczenia w Rosji. Wcześniej na podobny krok zdecydowało się m.in. CD Projekt, Epic Games, Electronic Arts, Activision Blizzard, Bloober Team, Ubisoft, Take-Two czy 10 Bit Studios.