PKO BP z ważnym komunikatem. Start już w ten weekend

Bank PKO BP wydał specjalny komunikat, w którym informuje klientów o nadchodzącej przerwie technicznej. W związku z tym mogą pojawić się problemy z dostępem do konkretnych usług.

PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach serwisowych, które spowodują przerwę w działaniu części usług bankowych. Przerwa rozpocznie się w sobotę 16 sierpnia o godz. 00:30 i potrwa do 06:00 rano. W tym czasie klienci powinni liczyć się z istotnymi ograniczeniami w korzystaniu z aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych banku.

PKO BP: wkrótce nie skorzystasz z ważnych usług

W trakcie prac niedostępne będą: serwis internetowy i telefoniczny iPKO, platforma iPKO biznes oraz serwis i aplikacja PKO Junior. Ograniczenia dotkną również użytkowników aplikacji IKO, a możliwe będzie jedynie wypłacanie gotówki z bankomatów oraz płatności BLIK-iem w sklepach stacjonarnych i internetowych, pod warunkiem, że źródłem płatności nie jest karta kredytowa. Pozostałe funkcje aplikacji będą w tym czasie wyłączone.

Klienci korzystający z iPKO biznes również nie będą mogli realizować operacji bankowych. Niefunkcjonalna pozostanie także usługa otwartej bankowości (Open Banking), a płatności internetowe z wykorzystaniem opcji „Płacę z iPKO” nie będą dostępne.

Mimo przerwy wszystkie karty płatnicze i kredytowe zachowają możliwość realizacji transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych oraz w internecie. Bank zastrzega jednak, że mogą pojawić się trudności w przypadku płatności kartami kredytowymi na wysokie kwoty. Dodatkowo, w ramach zabezpieczenia transakcji internetowych 3D-Secure 2, dostępna będzie wyłącznie autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

PKO BP zachęca klientów, aby wszelkie ważne przelewy i płatności zaplanować z wyprzedzeniem i wykonać przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Prace serwisowe tego typu są standardową procedurą, mającą na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa usług bankowych, jednak dla użytkowników mogą oznaczać niedogodności, jeśli nie przygotują się odpowiednio wcześniej. Dlatego też banki najczęściej przeprowadzają prace w porach nocnych.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb