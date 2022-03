Epic Games dołącza do bojkotu. Wstrzymuje sprzedaż, ale nie blokuje gier

Każdy kolejny dzień inwazji Rosji na Ukrainę wiąże się z nowymi informacjami na temat firm, które zawieszają, ograniczają lub kompletnie wycofują swoją działalność z kraju agresora. Do dość pokaźnej już listy gameingowych developerów dołącza Epic Games, choć firma zostawia sobie jednak sprytną furtkę.

Epic Games zawiesza sprzedaż, ale nie chce blokować dostępu do gier

Epic Games poinformowało na Twitterze, że zawiesza sprzedaż gier za pomocą swojego launchera. Oznacza to, że platforma do odwołania nie będzie dystrybuować nowych treści, ale gry obecnie znajdujące się w bibliotece Epic pozostają. Firma tłumaczy tę decyzję koniecznością utrzymania kanału dialogowego, który jest niezbędny dla wolnego świata. Nie do końca wiadomo, czy ograniczenie komercyjnej działalności będzie też dotyczyło wstrzymania mikropłatności. Dla takich produkcji jak sztandarowy Fortnite jest to przecież główne źródło dochodu. Wątpię zatem, że Epic świadomie odetnie się od kury znoszącej złote jaja. Przypomnijmy też, że niemalże połowę udziałów w Epic posiada chiński gigant technologiczny Tencent.

Epic dołącza zatem po części do grona podmiotów gameingowych, które sprzeciwiają się agresji Rosji na Ukrainę. W ostatnich dniach swoje usługi na terenie Rosji zawiesili już m.in. CD Projekt RED, Electronic Arts, Activision Blizzard czy Bloober Team. Wszystko wskazuje także na to, że do grupy dołączy Rockstar. Pojawiły się bowiem zgłoszenia o blokadzie możliwości zakupu produktów na platformie Rockstar Launcher dla rosyjskich obywateli. Twórcy Grand Theft Auto nie wydali jednak jeszcze oficjalnego komunikatu. Ciekaw jestem, jak rosyjska propaganda tłumaczyć będzie kolejne sankcje i blokady w gameingowym świecie. Jak tak dalej pójdzie, graczom z Rosji zostaną już tylko „Ruskie Jajka”.