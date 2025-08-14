Rzadko korzystasz z telefonu? Nie przepłacaj - to oferty dla Ciebie

Nie lubisz przepłacać za coś, z czego korzystasz sporadycznie? Jeśli Twój telefon służy głównie do odbierania połączeń, rzadko lub w ogóle nie korzystasz z internetu, a dzwonisz czy wysyłasz SMS-y od święta – ten artykuł jest dla Ciebie.

Przygotowałem dziś dla Was zestawienie najtańszych oferty komórkowych na polskim rynku, idealnych dla tych, którzy korzystają z telefonu okazjonalnie: bez zobowiązań, bez ukrytych opłat i bez niepotrzebnych usług.

Oczywiście zawsze można powiedzieć, iż dla takich osób idealne będą oferty na kartę bez aktywnych pakietów, problem jednak w tym, że główni operatorzy niejako wymuszając ich wykupywanie, wywindowali ceny usług już do blisko złotówki za zdarzenie (z wyjątkiem Plusa — prawie 50 groszy).

Łatwo więc sobie wyobrazić, iż tylko jedna 10-minutowa rozmowa to już koszt 10 zł, a jak nagle przyjdzie potrzeba zadzwonienia, dajmy na to do banku i przebrnięcie przez bota czy kolejkę oczekujących, to już się robi kilkadziesiąt złotych.

Często będzie już koszt miesięcznego pakietu z nielimitowanymi rozmowami czy wiadomościami SMS, więc większość takich osób dla świętego spokoju je wykupuje — całkiem niepotrzebnie.

Tania oferta do telefonu w zasięgu Orange

Jeśli macie dobry zasięg Orange w swojej lokalizacji, najlepszym rozwiązaniem będzie oferta nju na kartę, gdzie mamy dwie opcje.

W przypadku, gdy nie korzystamy z internetu w telefonie, warto wykupić usługę wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł, wówczas po przekroczeniu tej kwoty na rozmowę czy wiadomości SMS/MMS w ciągu dnia, do jego końca możemy korzystać z nielimitowanych rozmów czy wiadomości. Jeśli takich dni, w których korzystacie aktywnie z telefonu w miesiącu macie kilka, to chyba najlepsza opcja na rynku.

Z kolei, gdy zdarza się, że korzystacie czasem z internetu w telefonie, lepszą opcją będzie nju na kartę za 19 zł — to maksymalna kwota miesięczna, jaką wydacie na usługi, naliczana według aktualnego zużycia. Dla przykładu, za jedną 10-minutową rozmowę lub 10 wiadomości SMS/MMS, lub 10 MB transferu danych w miesiącu zapłacicie 3,90 zł — nie więcej.

Tania oferta do telefonu w zasięgu Play

W zasięgu Play mamy trzy oferty dla takich osób. Pierwszą będzie oferta na kartę Fakt Mobile. Przede wszystkim dlatego, że to operator, który ma najtańsze usługi bez pakietów - 15 groszy za zdarzenie (minuta rozmowy czy wiadomość SMS/MMS).

Ponadto podobnie jak w nju mobile, mamy tu usługę — nie więcej niż…, i po przekroczeniu 100 minut czy 100 wiadomości SMS (15 zł), dalsze opłaty nie są naliczane.

Korzystniej jednak wykupić tu pakiet 50 minut/50 SMS-ów lub 300 minut/300 SMS-ów za odpowiednio 3 zł, lub 9 zł miesięcznie.

Drugim rozwiązaniem jest oferta Virgin Mobile na kartę za 9 zł miesięcznie, w ramach której otrzymujemy pakiet 300 minut i 300 SMS-ów oraz 1 GB transferu danych.

Trzecia oferta to Telegrosik Mobilny na kartę, również za 9 zł, z tym że kwota ta obejmuje nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 1 GB transferu danych.

Tania oferta do telefonu w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa nie ma ofert z pakietami rozliczanymi według zużycia, aczkolwiek warto tu wspomnieć o bardzo tanich nielimitowanych w rozmowy i wiadomości rozwiązaniach:

abonament Otvarta (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 12,99 zł miesięcznie,

abonament Cross Mobile (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 9,99 zł miesięcznie (po roku rośnie do 14,99 zł miesięcznie).

Tania oferta do telefonu w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile jest jedna taka oferta — tuBiedronka na kartę.

Do wyboru mamy tu dwa pakiety: 100 minut/100 SMS-ów za 5 zł miesięcznie oraz 200 minut i 200 SMS-ów za 10 zł miesięcznie.

