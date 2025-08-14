Rzadko korzystasz z telefonu? Nie przepłacaj - to oferty dla Ciebie

Nie lubisz przepłacać za coś, z czego korzystasz sporadycznie? Jeśli Twój telefon służy głównie do odbierania połączeń, rzadko lub w ogóle nie korzystasz z internetu, a dzwonisz czy wysyłasz SMS-y od święta – ten artykuł jest dla Ciebie.
Przygotowałem dziś dla Was zestawienie najtańszych oferty komórkowych na polskim rynku, idealnych dla tych, którzy korzystają z telefonu okazjonalnie: bez zobowiązań, bez ukrytych opłat i bez niepotrzebnych usług.
Oczywiście zawsze można powiedzieć, iż dla takich osób idealne będą oferty na kartę bez aktywnych pakietów, problem jednak w tym, że główni operatorzy niejako wymuszając ich wykupywanie, wywindowali ceny usług już do blisko złotówki za zdarzenie (z wyjątkiem Plusa — prawie 50 groszy).Źródło: Orange na kartę.
Łatwo więc sobie wyobrazić, iż tylko jedna 10-minutowa rozmowa to już koszt 10 zł, a jak nagle przyjdzie potrzeba zadzwonienia, dajmy na to do banku i przebrnięcie przez bota czy kolejkę oczekujących, to już się robi kilkadziesiąt złotych.
Często będzie już koszt miesięcznego pakietu z nielimitowanymi rozmowami czy wiadomościami SMS, więc większość takich osób dla świętego spokoju je wykupuje — całkiem niepotrzebnie.
Tania oferta do telefonu w zasięgu Orange
Jeśli macie dobry zasięg Orange w swojej lokalizacji, najlepszym rozwiązaniem będzie oferta nju na kartę, gdzie mamy dwie opcje.
W przypadku, gdy nie korzystamy z internetu w telefonie, warto wykupić usługę wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł, wówczas po przekroczeniu tej kwoty na rozmowę czy wiadomości SMS/MMS w ciągu dnia, do jego końca możemy korzystać z nielimitowanych rozmów czy wiadomości. Jeśli takich dni, w których korzystacie aktywnie z telefonu w miesiącu macie kilka, to chyba najlepsza opcja na rynku.
Z kolei, gdy zdarza się, że korzystacie czasem z internetu w telefonie, lepszą opcją będzie nju na kartę za 19 zł — to maksymalna kwota miesięczna, jaką wydacie na usługi, naliczana według aktualnego zużycia. Dla przykładu, za jedną 10-minutową rozmowę lub 10 wiadomości SMS/MMS, lub 10 MB transferu danych w miesiącu zapłacicie 3,90 zł — nie więcej.
Tania oferta do telefonu w zasięgu Play
W zasięgu Play mamy trzy oferty dla takich osób. Pierwszą będzie oferta na kartę Fakt Mobile. Przede wszystkim dlatego, że to operator, który ma najtańsze usługi bez pakietów - 15 groszy za zdarzenie (minuta rozmowy czy wiadomość SMS/MMS).
Ponadto podobnie jak w nju mobile, mamy tu usługę — nie więcej niż…, i po przekroczeniu 100 minut czy 100 wiadomości SMS (15 zł), dalsze opłaty nie są naliczane.
Korzystniej jednak wykupić tu pakiet 50 minut/50 SMS-ów lub 300 minut/300 SMS-ów za odpowiednio 3 zł, lub 9 zł miesięcznie.
Drugim rozwiązaniem jest oferta Virgin Mobile na kartę za 9 zł miesięcznie, w ramach której otrzymujemy pakiet 300 minut i 300 SMS-ów oraz 1 GB transferu danych.
Trzecia oferta to Telegrosik Mobilny na kartę, również za 9 zł, z tym że kwota ta obejmuje nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 1 GB transferu danych.
Tania oferta do telefonu w zasięgu Plus
W zasięgu Plusa nie ma ofert z pakietami rozliczanymi według zużycia, aczkolwiek warto tu wspomnieć o bardzo tanich nielimitowanych w rozmowy i wiadomości rozwiązaniach:
- abonament Otvarta (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 12,99 zł miesięcznie,
- abonament Cross Mobile (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) za 9,99 zł miesięcznie (po roku rośnie do 14,99 zł miesięcznie).
Tania oferta do telefonu w zasięgu T-Mobile
W zasięgu T-Mobile jest jedna taka oferta — tuBiedronka na kartę.
Do wyboru mamy tu dwa pakiety: 100 minut/100 SMS-ów za 5 zł miesięcznie oraz 200 minut i 200 SMS-ów za 10 zł miesięcznie.
