Na ten moment odpowiedź brzmi: nie. Sony potwierdziło, że funkcja "Hey, PlayStation!" na ten moment zarezerwowana będzie wyłącznie dla języka angielskiego. W pierwszej kolejności skorzystają z niej użytkownicy testowej wersji oprogramowania w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Komendy wypowiadane do konsoli z wykorzystaniem wbudowanego w kontroler mikrofonu pozwolić mają na uruchamianie gier, aplikacji, przejście do ustawień, a nawet sterowanie multimediami. Sony nie zdradza kiedy i czy wprowadzone zostaną inne języki. PlayStation 4 da się sterować głosowo także po polsku, jednak mechanizm rozpoznawania mowy w PS5 działa nieco inaczej niż w poprzedniej generacji i to, na ten moment, może stanowić problem wprowadzenia dodatkowych języków.

PlayStation 5. Nowa beta, nowe możliwości

Aktualizacja systemu w wersji beta, która udostępniona zostanie dzisiaj, wprowadza kilka zmian w Game Base. Sekcja ta pozwoli na tworzenie otwartych lub prywatnych czatów głosowym. Gracze będą mieli możliwość zgłaszania niewłaściwego zachowania podczas rozmów z innymi. Z poziomu rozmowy będzie można w szybki sposób uruchomić Share Play - współdzielenie konsoli i zdalną grę. W samym interfejsie Game Base również zachodzą zmiany. Grupowe rozmowy to teraz Imprezy (jak to jest na PS4), oferujące szybkie wyszukiwanie przyjaciół i innych graczy oraz dodawanie ich do czatu.

W samym systemie wprowadzono kilka usprawnień ułatwiających zarządzenie biblioteką gier i aplikacji. To m.in. nowa funkcja filtrowania po gatunku. Jak z pewnością zauważyliście, miejsca na ikony gier na głównym ekranie interfejsu nie ma zbyt wiele. To się zmienia wraz z aktualizacją. Będzie ich 14, z możliwością ustawienia "na stałe" tych, z których korzystacie najczęściej - nie zostaną one "zepchnięte" przez nowe instalacje lub uruchamiane tytuły.

Sony w nowej wersji systemu PS5 wprowadza usprawnione ustawienia dostępności, w tym wsparcie dla języka polskiego w funkcji Czytnika ekranu. Jednak nie będziecie mogli jeszcze z niego skorzystać. Oprogramowanie beta dla PS5 dostępne jest dla użytkowników z wąskiego grona krajów: Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy oraz Francja. Firma nie zdradza też, kiedy aktualizacja w wersji stabilnej trafi na konsole - trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Sony nie zapomina o PlayStation 4. Nowa aktualizacja także dla starej generacji

PlayStation 4 wciąż ma się bardzo dobrze - o czym świadczy fakt, że Sony nie zapomina o najnowszych grach przygotowywanych z myślą o nowej generacji. Również i one pojawią się na starszej konsoli. Wystarczy wspomnieć zbliżające się wielkimi krokami Horizon: Forbidden West. Na PS4 pojawi się również Gran Turismo 7 i God of War: Ragnarok i wiele innych. Wersja beta systemu wprowadza dodatkowe usprawnienia w czatach głosowych, z możliwością utworzenia prywatnej lub publicznej Imprezy. Każdemu uczestnikowi rozmowy grupowej będzie można ustawić indywidualny poziom głośności. Nie jest tego dużo, ale pamiętajcie, że PS4 do sklepów trafiło w 2013 r.

PlayStation 5. Przed programistami i projektantami jeszcze długa droga

Interfejs konsoli PlayStation 5 stale ewoluuje, ale wciąż brakuje mi rozwiązań, które były obecne na poprzedniej generacji. Wydawać by się mogło, że lata próśb o wprowadzenie folderów na PS4 sprawią, że te pojawią się także na PlayStation 5. Nic z tych rzeczy. Sony niemal całkowicie porzuciło pomysły z poprzedniego systemu. I choć ten obecny wydaje się być całkiem funkcjonalny, wciąż łapię się na małych rzeczach, które mnie irytują i choć działały na PS4, na PS5 ich już nie ma. Czy kiedyś doczekamy się wspomnianych już folderów, dynamicznych stylów graficznych, łatwiejszego przeglądania trofeów? Projektanci i programiści mają co robić przez najbliższe lata. Czekam też na poprawienie polskiej klawiatury ekranowej, która wciąż wyświetlana jest w układzie QWERTZ - ponad rok po premierze.

Co byście zmienili w interfejsie PlayStation 5? Denerwują Was jakieś jego elementy?