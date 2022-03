Apple wstrzymuje sprzedaż swoich produktów w Rosji. Wzorem Google ogranicza funkcje Map

Apple jest kolejną z dużych firm, która przyłącza się do nakładania sankcji na Rosję. Przez to jak długo Tim Cook i spółka milczeli, wielu wydawało się, że nie zdecydują się już oni na żadne ruchy. Tymczasem gigantowi z Cupertino zajęło to dłużej niż największym polskim sieciówkom rezygnującym z rosyjskich i białoruskich produktów czy gigantom filmowym którzy wstrzymują premiery filmów w Rosji. Ale kroki podjęli — i to takie, które prawdopodobnie dość mocno odczują w nadchodzących raportach finansowych.

W Rosji nie kupią obecnie produktów Apple. Firma wstrzymuje sprzedaż i część usług

Kilka dni temu vice premier Ukrainy opublikował list otwarty do Apple, w którym poprosił firmę o odcięcie Rosji od produktów, usług oraz sklepu z aplikacjami. Gigant z Cupertino podjął kroki by zaprzestać sprzedaży i eksportu do Rosji — i podobnie jak reszta firm nakładających sankcje obiecuje się bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji.

W odpowiedzi na inwazję podjęliśmy szereg działań. Wstrzymaliśmy sprzedaż wszystkich produktów w Rosji. W zeszłym tygodniu wstrzymaliśmy cały eksport do naszego kanału sprzedaży w kraju. Apple Pay i inne usługi zostały ograniczone. RT News i Sputnik News nie są już dostępne do pobrania w App Store poza Rosją. I wyłączyliśmy zarówno zdarzenia drogowe, jak i zdarzenia na żywo w Apple Maps na Ukrainie jako środek bezpieczeństwa i ostrożności dla obywateli Ukrainy.

Ale poza samymi produktami, Apple — podobnie jak Google — wprowadza także zmiany w usługach. Wzorem Google, oni także na terenie Ukrainy wyłączyli informacje o korkach, a także zgłaszanie rozmaitych incydentów na żywo: dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nic się jednak nie zmieniło w kwestii dostępu do aplikacji dla wszystkich, którzy postawili na produkty Apple. Rosyjski App Store wciąż działa.

Źródło