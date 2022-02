PlayStation VR2 - szczegóły znane do tej pory to bez dwóch zdań powód do ekscytacji

PlayStation VR2 zapowiedziano po raz pierwszy w lutym 2021 roku. W marcu dowiedzieliśmy się, że headset otrzyma dedykowane kontrolery - co było świetną informacją, która jednocześnie sprawiła, że wiele ludzi zaczęło postrzegać nadchodzący sprzęt od Sony jako głównego konkurenta dla Oculus Quest 2, który na ten moment z czystym sumieniem można nazwać najlepszym headsetem rozszerzonej rzeczywistości na rynku.

Na początku bieżącego roku, podczas targów CES 2022, japońska firma oficjalnie potwierdziła nazwę sprzętu, zdradziła kilka szczegółów dotyczących PSVR2 oraz zapowiedziała pierwszą grę na gogle nowej generacji. Dowiedzieliśmy się, że headset wirtualnej rzeczywistości będzie oferował ekrany OLED o rozdzielczości 2000 x 2040 pikseli (na każde oko) oraz wsparcie HDR. Ponadto PlayStation VR 2 ma oferować częstotliwość odświeżania 90 i 120 Hz, a także widoczność do 110 stopni. Gogle mają także posiadać również technologię śledzenia oczu gracza, a z konsolą będą się łączyć przy pomocy kabla USB-C - to wszystko w połączeniu z dedykowanymi kontrolerami sprawia, że możemy mówić o niesamowicie zapowiadającej się technologii.

Źródło: Sony

Pierwsza gra na PlayStation VR2 również robi wrażenie

Pierwszą produkcją, która pojawi się na goglach rozszerzonej rzeczywistości nowej generacji to Horizon Call of the Mountain. Jest to produkcja osadzona oczywiście w uniwersum Horizon, na które składa się Zero Dawn oraz wydane niedawno Forbidden West. Co prawda w produkcji na VR nie poznamy nowych losów Aloy, lecz ponownie zagłębimy się (tym razem dosłownie) w ten postapokaliptyczny, lecz futurystyczny świat.

Nowość, czyli wygląd PlayStation VR2. Futurystyczny design nadal górą

Same gogle PlayStation VR2 są również utrzymane w biało-czarnej kolorystyce, tak samo, jak PlayStation 5 oraz DualSense. Sony twierdzi, że urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o sobie nawzajem. Sam headset budową bardzo przypomina pierwszą generację gogli - lecz nie powinno to być specjalnym zaskoczeniem, w końcu pod tym względem pierwsze PSVR nadal sprawdzają się bardzo dobrze.

Są jednak zauważalne pewne zmiany. Przede wszystkim, japońska firma postawiła bardziej na owalne kształy, a dodatkowo gogle zawierają pokrętło służące do regulacji soczewek, nowy otwór wentylacyjny oraz lekką redukcję wagi headsetu. Co ciekawe, niektóre elementy gogli zawierają malutkie symbole PlayStation, podobnie jak sama konsola oraz DualSense.

Źródło: Sony

Sony przyznaje, że ich celem jest stworzenie zestawu słuchawkowego, który nie tylko stanie się atrakcyjną częścią wystroju salonu graczy, ale także pozwolił zanurzyć się w świecie gry w takim stopniu, żebyśmy zdołali zapomnieć, że używamy zestawu słuchawkowego lub kontrolera. Z tego powodu spory nacisk został położony na ergonomię zestawu słuchawkowego. Japońska firma przyznaje, że przeprowadziła mnóstwo testów, aby zapewnić wygodę dla różnych rozmiarów głowy.

Kontrolery, czyli prawdziwy game changer

PlayStation VR2 to jednak nie tylko gogle, ale również kontrolery. Te zostały zaprojektowane kształcie „orbity” co ma maksymalnie zwiększyć swobodę rozgrywki. Ponadto wyposażono je w adaptacyjne triggery, haptyczne wibracje, wykrywanie dotyku i wiele innych, unikatowych funkcji - wygląda na to, że kontrolery do headsetu rozszerzonej rzeczywistości będą oferowały takie same rewelacje, jak DualSense.

Jedna decyzja Sony może sprawić, że PlayStation VR2 okaże się ogromnym sukcesem

Wszystkie dotychczasowe potwierdzone informacje nie pozostawiają złudzeń - nadchodzi najlepszy headset rozszerzonej rzeczywistości w historii. PlayStation VR2 zapowiadają się wprost fenomenalnie pod każdym względem. Nie mam wątpliwości, że gdyby japońska firma zdecydowała się na zintegrowanie swojego nowego sprzętu z komputerami osobistymi, można by było spodziewać się dominacji na rynku i kto wie, może nawet zostawienie Oculusa za plecami.

Źródło: Sony

Mam ogromną nadzieję, że Sony postąpi właśnie w ten sposób. Ostatnie decyzje firmy zdają się sugerować, że multiplatformowość jest jednym z nowych celów twórców PlayStation VR - i liczę, że tyczy się to nie tylko gier, ale również sprzętu. Mimo wszystko, jakkolwiek by było - nadchodzi rewolucja.