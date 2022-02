PlayStation Plus w marcu zaoferuje aż 5 gier. Zobaczcie pełne zestawienie

Sony oficjalnie udostępniło listę gier, które będą dostępne dla graczy w ramach usługi PlayStation Plus. W co abonenci zagrają w marcu na PlayStation 4 i PlayStation 5?

Ostatni dzwonek na pobranie gier z rozpiski na luty!

Na początku warto zaznaczyć, że pozostał wyłącznie tydzień do pobrania gier z rozpiski na luty. Takie produkcje jak EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure oraz Planet Coaster będą dostępne jeszcze tylko przez kilka dni, więc jeśli planujecie zagrać w którąś z wymienionych produkcji, należy się pospieszyć.

PlayStation Plus w marcu 2022 - gry na PS4 i PS5

W marcu jednak dzięki PlayStation Plus zagramy w sumie pięć gier, chociaż dwie są delikatnie “oszukane”. W rozpisce znajduje się:

Ghostrunner (PlayStation 5) - gra akcji z widokiem z pierwszej osoby polskiego studia One More Level. Produkcja jest utrzymana w cyberpunkowym klimacie, a rozgrywka skupia się na parkourowym przebywaniu przepięknych neonowych lokacji i likwidowaniu przeciwników przy pomocy broni białej oraz specjalnych umiejętności. Tytuł odróżnia się wysokim poziomem trudności, więc musicie uzbroić się w cierpliwość.

- gra akcji z widokiem z pierwszej osoby polskiego studia One More Level. Produkcja jest utrzymana w cyberpunkowym klimacie, a rozgrywka skupia się na parkourowym przebywaniu przepięknych neonowych lokacji i likwidowaniu przeciwników przy pomocy broni białej oraz specjalnych umiejętności. Tytuł odróżnia się wysokim poziomem trudności, więc musicie uzbroić się w cierpliwość. Team Sonic Racing (PlayStation 4, PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności) - klasyczna gra wyścigowa z kultowym niebieskim jeżem w roli głównej. Produkcja zawiera również kilkanaście innych postaci z uniwersum Sonica oraz pozwala na dostosowanie swojego pojazdu - standardowa wyścigówka w stylu Mario Kart, ot co. Zakładam, że Sonic wysiadając z auta i podchodząc do zawodów pieszo wygrałby wszystko, no ale cóż…

- klasyczna gra wyścigowa z kultowym niebieskim jeżem w roli głównej. Produkcja zawiera również kilkanaście innych postaci z uniwersum Sonica oraz pozwala na dostosowanie swojego pojazdu - standardowa wyścigówka w stylu Mario Kart, ot co. Zakładam, że Sonic wysiadając z auta i podchodząc do zawodów pieszo wygrałby wszystko, no ale cóż… ARK: Survival Evolved (PlayStation 4, PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności) - ciepło przyjęty symulator przetrwania, którego akcja toczy się na bajecznych, słonecznych lokacjach. Dla odmiany naszym głównym rywalem nie będą zombie, kanibale czy inni ludzie, a… dinozaury.

- ciepło przyjęty symulator przetrwania, którego akcja toczy się na bajecznych, słonecznych lokacjach. Dla odmiany naszym głównym rywalem nie będą zombie, kanibale czy inni ludzie, a… dinozaury. Ghost of Tsushima: Legends (PlayStation 4, PlayStation 5) - sieciowy tryb Ghost of Tsushima, który pozwoli na prowadzenie potyczek online. Wersja ta nie zawiera pełnej wersji gry, więc jest to zaledwie smaczek tego, co kryje Cuszima w głównych przygodach Jina.

- sieciowy tryb Ghost of Tsushima, który pozwoli na prowadzenie potyczek online. Wersja ta nie zawiera pełnej wersji gry, więc jest to zaledwie smaczek tego, co kryje Cuszima w głównych przygodach Jina. GTA Online (PlayStation 5 - od 15 marca) - z okazji next-genowego update’u do Grand Theft Auto V, abonenci PlayStation Plus będą mogli cieszyć się sieciowym trybem za darmo przez 3 miesiące. Miła niespodzianka ze strony Rockstara i Sony.

Na pewno marcowej rozpiski nie można zaliczyć do najgorszych, lecz trzeba przyznać, że lista gier specjalnie nie porywa. Jak Wy oceniacie zestawienie na marzec 2022 roku?