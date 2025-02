Kiedy na przełomie 2020 i 2021 roku na rynku pojawił się nowy Opel Mokka nikt chyba nie zakładał, że doczeka się on tak licznego rodzeństwa, bliźniaczego dodajmy. Już wówczas obecny był na rynku Peugeot 2008/e-2008, który bazował na tej samej platformie, miał te same układy napędowe (spalinowe i elektryczne), jak i te same rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

W 2023 roku doczekaliśmy się odświeżenia, np. Peugeota e-2008, pojawił się też Fiat 600e, ale i tak najważniejszym wydarzeniem był Jeep Avenger (test wersji elektrycznej). To właśnie w 2023 roku pojawił się nowy elektryczny układ napędowy z dużo oszczędniejszym silnikiem 115 kW (156 KM) i większym akumulatorem 54 kWh. W tym samym roku, po raz pierwszy w Peugeot 3008, zobaczyliśmy napęd hybrydowy 48V na bazie nowego silnika 1.2l Turbo. Szybko zagościł on w innych modelach koncernu, np. we wspomnianym już Avengerze hybrydowym.

Opel Mokka także otrzymał te układy napędowe, jeszcze przed liftem. U dealerów Opla można kupić gotowe już do odbioru samochody z hybrydowym napędem 48V lub z elektrycznym 54 kWh 156 KM. Jest też dostępny nowy Opel Mokka, już odświeżony, choć konfigurator 19 lutego 2025 jeszcze nie był uruchomiony.

Nowy Opel Mokka 2025

Ten wstęp był potrzebny, by naświetlić, że odświeżenie na 2025 rok de facto dotyczy pewnych detali we wnętrzu – nieco przeprojektowany kokpit – i nowszą wersją systemu inforozrywki (teraz już z asystentem głosowym ChatGPT. Są też pewne zmiany z wyglądu: „nowa sygnatura świetlna i pewną siebie stylistyką”. Na poniższym zdjęciu jest nowy Opel Mokka i stary. No, to trzeba być wielkim fanem Opla Mokki, by na pierwszy rzut oka rozpoznać nowy model :)

Po lewej nowy Opel Mokka 2025, po prawej ten już „stary”

Opel Mokka 2025

Opel Mokka 2021



We wnętrzu łatwiej rozpoznać nowy model. Mokka 2025 ma odświeżoną, uproszczoną, kierownicę (moim zdaniem wygodniejszą), zniknęło trochę przycisków (np. na tunelu centralnym). Na szczęście obsługa klimatyzacji wciąż jest realizowana za pomocą pokręteł i przełączników.

Opel Mokka 2025

Opel Mokka 2025

Opel Mokka 2021

Opel Mokka 2021



Nowy system inforozrywki to oczywiście analogiczne rozwiązanie, jakie już znamy z Astry czy nowego Peugeota 308. Tak, jest sprawniejszy, ma więcej funkcji, obsługuje Android Auto oraz CarPlay. Dalej nie jest mistrzem szybkości działania, a intuicyjność miejscami kuleje.

I to byłoby na tyle istotnych zmian. Ok, jest jeszcze rzeczywiście funkcjonalna tylna kamera 180 stopni. Wciąż niestety Opel Mokka nie ma systemu ostrzegającego o ruchu poprzecznym podczas cofania, a widok „z lotu ptaka” jest symulowany na podstawie obrazu z wstecznej kamery właśnie.

Hybrydowy, spalinowy czy elektryczny Opel Mokka?

Asystent jazdy półautonomicznej jest obecny i na drogach szybkiego ruchu sprawdza się sensownie

Opel Mokka to samochód do miasta i tutaj rzeczywiście dobrze sprawdzi się elektryczny układ napędowy z akumulatorem 54 kWh i silnikiem 156 KM. W miejskich warunkach można liczyć na zasięg sięgający nawet 450 km. Poniżej zamieszczam wyniki Jeepa Avengera z tym samym zestawem:

Po więcej szczegółów na temat tego elektrycznego układu napędowego wraz z informacjami na temat ładowania itd. odsyłam do testu Jeepa Avengera electric.

Elektryczny Opel Mokka 2025

Hybrydowy Opel Mokka 2025



Dla wielu osób, w polskich warunkach ciekawszym wyjściem będzie Opel Mokka z hybrydowym napędem 48V na bazie silnika 1.2 l. Jest on wyraźnie tańszy od wersji elektrycznej (~123 kontra ~159 tys. zł), a jest bardzo oszczędny, co wynika m.in. z tego że umożliwia on jazdę w trybie elektrycznym (oczywiście na krótkim dystansie). W mieście można więc liczyć na zużycie paliwa wynoszące niskie 4 l/100 km, zaś spalanie przy prędkości 120 km/h wynosi mniej więcej 6l/100 km. Poniżej zamieszczam wyniki tego samego układu napędowego w sporo większym Citroenie C5 Aircross. Rzecz jasna Opel Mokka 1.2 Hybrid będzie miał niższe zużycie paliwa, jak wspomniałem przykładowe wyniki powyżej.

Najtańsza opcja napędowa dla Opla Mokka 2025 to zmodernizowany silnik benzynowy 1.2 l (z łańcuchem rozrządu) w wersji z ręczną skrzynią biegów (136 KM) lub z automatyczną (130 KM). Cena najtańszej Mokki 2025 wynosi ~110 tys. zł.

We wnętrzu

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji już omówiłem. W telegraficznym więc skrócie na co mogą liczyć pasażerowie Opla Mokki 2025:

Wsiada się jak do miejskiego crossovera, ale z racji wysoko poprowadzonej maski, ma się odczucie siedzenia w aucie o sportowym charakterze, przynajmniej z przodu. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu miałem 12-13 cm przestrzeni nad głową. Siadając „sam za sobą” kolana niemalże stykały się z przednim fotelem, a nad głową pozostawało 2-3 cm do najniżej położonego punktu (jeśli oparłem głowę o zagłówek). Miejsca na stopy pod fotelem jest wystarczająco. Z tyłu nie ma nawiewów klimatyzacji (ta jest 1-strefowa).

Jakość wykończenia wnętrza jest typowa dla tego segmentu. Jedyne miejsca obszyte skórą to kierownica (dosyć miękko) oraz obszary w okolicach łokci pasażerów z przodu – na drzwiach jak i centralnym podłokietnik. Na drzwiach jest jednak bardzo mało pianki, a skórzane obszycie kierownicy jest trochę szorstkie. Niestety sporo elementów we wnętrzu, szczególnie panel, w którym „utopione” są ekrany, wykonanych jest z błyszczącego „piano black” – kurz i odciski palców widoczne są niemal natychmiast po przetarciu.

Fotel kierowcy ma podstawową regulację, bez możliwości podniesienia przedniej części siedziska, ale z regulacją wyparcia odcinka lędźwiowego.

Jak jeździ Opel Mokka?

Nowy Opel Mokka 2025 jest dosyć sprężyście zawieszony. Niektórzy mogą narzekać na ograniczony komfort, ale nie można mieć zastrzeżeń co do stabilności i precyzji prowadzenia.

Fajnie, że platforma ta oferuje funkcję „kickdown” dzięki czemu niezależnie od trybu jazdy mamy dostęp do pełnej mocy układu napędowego – jest to szczególnie istotne w przypadku elektrycznego Opla Mokki. Przełączanie kierunków w wersji elektrycznej jest bardzo szybkie, w hybrydowej niestety auto potrafi jeszcze chwilę jechać „w starym kierunku”.

Polskie ceny

Opel Mokka 2025 w wersji spalinowej startuje od ~110 tys. zł za 1.2 Turbo 136 KM. Skrzynia automatyczna podnosi cenę do ~118 tys. zł, ale tej wersji moim zdaniem nie warto brać. Już lepiej hybrydowego Opla Mokkę za ~123 tys. zł, który jest dużo oszczędniejszy.

Cennik dla elektrycznego Opla Mokka startuje od kwoty ~159 tys. zł – oczywiście bez uwzględniania ewentualnej dopłaty w programie „NaszEauto”.

Opel Mokka, Jeep Avenger czy może Peugeot 2008?

Wszystkie wymienione samochody są do siebie bardzo podobne pod względem funkcjonalnym oraz jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza (choć najlepiej wypada tutaj Peugeot). Z racji zastosowania tej samej platformy i układów napędowych zużycia paliwa lub energii też jest identyczne. Wybór będzie więc w dużej mierze opierał się na prywatnych preferencjach dotyczących np. wyglądu oraz ewentualnych różnicach w polityce cenowej poszczególnych marek. Alfa Romeo Junior ma najwięcej sportowego charakteru i dostępna jest też z mocniejszym układem napędowym – elektryczne 280 KM.

Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Opla Mokka do Hiszpanii odbył się na koszt i zaproszenie firmy Stellantis Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.