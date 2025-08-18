Prawdziwa bomba od Play - światłowody za grosze, sprawdź czy dla Ciebie

Miejsce zamieszkania ma znaczenie, również jeśli chodzi o dostęp do mega promocji. Takowa nadarzyła się właśnie w ofercie na internet światłowodowy w Play.

Nie jest to nowy pomysł, by mieszkańcom wybranych miejscowości (dużych miejscowości z wiadomych względów), zaoferować korzystniejsze warunki oferty. Choćby po to, by podebrać znaczną część klientów konkurencji.

Na podobny pomysł wpadł Orange (źródło: Blog Orange) już ponad 6 lat temu. Wówczas mieszkańcy Warszawy i jeśli dobrze pamiętam Krakowa mogli zamówić światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s w cenie 49,99 zł miesięcznie (cena dla innych 64,99 zł) lub do 1 Gb/s w cenie 69,99 zł miesięcznie (cena dla innych 84,99 zł).

Przy niewielkiej różnicy w cenach 6 lat temu i teraz, Play poszedł jeszcze dalej i zaoferował cenę za prędkość do 300 Mb/s na poziomie 25 zł miesięcznie! To dla klientów Play, nowi klienci skorzystają z tej prędkości za zaledwie 45 zł miesięcznie - to taniej niż najtańsze światłowody na rynku (niestety tylko dla nielicznych klientów) w nju mobile.

Oczywiście promocja w Play dotyczy też pozostałych prędkości w ofercie, ale nie każda z nich jest opłacalna w ujęciu całej umowy na 2 lata. Rozłóżmy ją więc na części pierwsze.

Zanim przejdziecie dalej, sprawdźcie czy promocja dotyczy Waszej lokalizacji:

Link ze strony Play dla wszystkich klientów wygląda tak: https://www.play.pl/oferta/play-internet/internet-swiatlowodowy, a promocja dla wybranych lokalizacji nie jest dostępna wprost ze strony Play, ale wystarczy zamienić miejscami jedną frazę i ją znajdziecie: https://www.play.pl/oferta/play-internet/swiatlowodowy-internet

Tanie światłowody w Play dla nowych klientów

Standardowa oferta internetu światłowodowego dla wszystkich lokalizacji w Polsce wygląda tak:

prędkość do 300 Mb/s - 65 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - średnio 61,25 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - średnio 76,25 zł miesięcznie,

prędkość do 8 Gb/s - średnio 106,25 zł miesięcznie.

Z kolei dla wybranych lokalizacji w Polsce, aktualna promocja na te same prędkości wygląda następująco:

prędkość do 300 Mb/s - średnio 43,13 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - średnio 52,71 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - średnio 71,88 zł miesięcznie,

prędkość do 8 Gb/s - średnio 110,21 zł miesięcznie.

Bez wątpienia to opłacalna promocja dla prędkości do 300 Mb/s - prawie 12 zł miesięcznie taniej, do 600 Mb/s prawie 10 zł, do 1 Gb/s - prawie 5 zł taniej, ale już dla prędkości do 8 Gb/s wychodzi drożej o 4 zł miesięcznie.

Tanie światłowody w Play dla obecnych klientów

Jeśli korzystamy już z jakichś usług Play, wybrane prędkości możemy mieć dużo taniej. I tak, standardowa oferta dla wszystkich obecnych klientów Play wygląda tak:

prędkość do 300 Mb/s - 45 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - średnio 41,25 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - średnio 56,25 zł miesięcznie,

prędkość do 8 Gb/s - średnio 86,25 zł miesięcznie.

Natomiast w promocji dla wybranych lokalizacji tak:

prędkość do 300 Mb/s - średnio 23,96 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - średnio 33,54 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - średnio 52,71 zł miesięcznie,

prędkość do 8 Gb/s - średnio 91,04 zł miesięcznie.

Podobna sytuacja jak w przypadku nowych klientów, promocja dla wybranych lokalizacji opłacalna jest przy prędkościach do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s, a przy najwyższej prędkości do 8 Gb/s, warto skorzystać z promocji 6 x 0 zł, niezależnie od lokalizacji.

Co po 24 miesiącach? W obu przypadkach możecie podpisać nową umowę, na nowych warunkach, ewentualnie przejść na umowę na czas nieokreślony, ale wówczas abonament rośnie do standardowego poziomu i jest co roku podwyższany - drobny druk pod ofertami na powyższych zrzutach.