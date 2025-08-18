Google Pixel 10 Pro Fold bez tajemnic. Premiera już w tym tygodniu

Już w najbliższą środę odbędzie się premiera smartfonów z serii Google Pixel 10. Do sieci trafiła specyfikacja techniczna składanego flagowca, który przyciągnie uwagę fanów tego typu urządzeń. Czy trafi on w końcu do Polski?

Google Pixel 10 to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli tego roku, choć może okazać się sporym rozczarowaniem. Zamiast konkretnych zmian, mamy mieć zaledwie drobną kosmetykę i zaktualizowaną specyfikację techniczną. Największa zmiana względem Pixeli 9? Obecność teleobiektywu w podstawowym modelu 10.

Pixel 10 Pro też raczej nie zaskoczy użytkowników. Konstrukcja bazuje na stylistyce poprzednika – szeroka wyspa z aparatami nadal jest najbardziej charakterystycznym elementem obudowy smartfona. Po co zmieniać coś, co zdaje egzamin i pokazuje, że ma sens? Zmian więc musimy dopatrywać się gdzie indziej, np. w kolorystyce, czy innych akcentach. Pixel 10 Pro ponownie stawia na lśniącą ramkę, zamiast matowej. A dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych: Moonstone, Obsidian, Porcelain i Jade. Ten ostatni wyróżnia się pistacjową zielenią zdobioną złotymi ramkami wokół wyspy aparatów i lśniącymi krawędziami w tych samych barwach.

Nieco więcej ma się zmienić w Google Pixel 10 Pro Fold. To tu pojawi się m.in. nowy, bardziej zaawansowany zawias, nieco większy ekran a samo urządzenia ma być pierwszym, który pochwali się certyfikacją IP68. Według dotychczasowych informacji wynika, że ma być również tańszy – nawet o 200 dolarów względem swojego poprzednika.

Składany Pixel 10 Pro bez tajemnic. Co o nim wiemy?

I to właśnie składany Pixel 10 Pro Fold jest bohaterem najnowszych przecieków, które trafiły do sieci. Dzięki nim poznajemy pełną specyfikację techniczną urządzenia. Czego możemy się po nim spodziewać? Serwis PhoneArena podsumowuje informacje i prezentuje to, co znajdziemy w środku smartfona. A będzie to m.in.:

Wewnętrzny 8-calowy wyświetlacz OLED Super Actua Flex o rozdzielczości 2152 x 2076 pikseli z maksymalną jasnością 3000 nitów i częstotliwością odświeżania 120 Hz

Zewnętrzny 6,4-calowy wyświetlacz OLED Actua o rozdzielczości 2364 x 1080 pikseli, maksymalnej jasności 3000 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz

Procesor Google Tensor G5 SoC

Układ zabezpieczający Titan M2

System operacyjny Android 16 z 7 latami aktualizacji systemu operacyjnego, poprawek zabezpieczeń i nowych funkcji

16 GB pamięci RAM

Pamięć wewnętrzna 256 GB, 512 GB i 1 TB w technologii UFS 4.0

Główny aparat tylny 48 MP z przysłoną f/1,7

Aparat ultraszerokokątny 10,5 MP z przysłoną f/2,2

Teleobiektyw 10,8 MP z przysłoną f/3,1 i 10-krotnym zoomem optycznym

Przedni aparat 10 MP z przysłoną f/2,2

Bateria 5015 mAh zapewniająca do 72 godzin pracy w trybie ekstremalnego oszczędzania energii

Możliwość ładowania przewodowego 30 W i bezprzewodowego 15 W

Ramka z aluminium klasy lotniczej

Odporność na wodę i kurz zgodnie z normą IP68

Made by Google 2025. Co nowego?

Czy Google w końcu zdecyduje się na udostępnienie Pixela 10 Pro Fold także w Polsce? Przekonamy się dopiero w środę. To właśnie 20 sierpnia odbędzie się prezentacja „Made by Google”, na której zaprezentowane zostaną tegoroczne modele flagowych smartfonów amerykańskiej firmy. Z dotychczasowych przecieków dowiadujemy się także, że na wydarzeniu nie zabraknie nowego zegarka Pixel Watch. Czwarta jego generacja ma przynieść nieco więcej zmian – głównie w kontekście specyfikacji technicznej oraz nowych możliwości mierzenia naszego zdrowia i aktywności fizycznej.

Zegarek ma też zyskać nową baterię, dzięki której będzie działał dłużej na jednym ładowaniu, niż jego poprzednicy. Zmienić się ma też sam sposób ładowania urządzenia – styki dla ładowarki mają być umieszczone na bocznej jego krawędzi, a sam czas naładowania baterii ma być skrócony o ok. 25 procent. Mówi się, że będą również nowe słuchawki – jednak na ich temat jest najmniej plotek i przecieków, co może wskazywać, że nie będzie to nowa generacja Pixel Buds Pro, a zaledwie model 2a. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za dwa dni!