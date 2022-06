Wczorajsza prezentacja otwierająca tegoroczną odsłonę WWDC obfitowała w szereg zapowiedzi. iOS 16, watchOS 9, macOS Ventura, iPadOS 16, czip M2 i odświeżony MacBook Air. Przedstawiciele Apple przez ponad półtorej godzin opowiadali o zmianach, które już tej jesieni pojawią się na iPhone'ach, iPadach i komputerach. Jednak nie wszystko udało się pokazać. Poniżej znajdziecie kilka ciekawostek, które nie pojawiły się na wczorajszej prezentacji, a o których warto wiedzieć.

iOS 14 wprowadził powiadomienie, gdy aplikacja ma wgląd do przechowywanych w schowku danych - np. tekstu, linków, zdjęć, itp. iOS 16/iPadOS 16 rozszerza ustawienia prywatności związane ze schowkiem. Aplikacje będą musiły poprosić o dostęp do schowka - jeśli nie będziemy chcieli, by niektóre nia miały wglądu w przechowywane w nim informacje, będzie można tego zabronić. Niezapowiedzianą na prezentacji funkcją jest także działanie Face ID w orientacji poziomej. Już nie będzie trzeba obracać telefonu by skorzystać z uwierzytelniania.

iOS 16 i macOS Ventura. Co ciekawego w nowych systemach?

Nowością w iOS 16/iPadOS 16 jest również funkcja sortowania list odtwarzania w aplikacji Muzyka. Dzięki temu zabiegowi będzie można układać playlisty według czasu oddania utworu, tytuły, artysty i albumu. Aplikacja pozwoli też śledzić artystów oraz ich nową muzykę - wystarczy zaznaczyć ich jako ulubionych. Ciekawostką, która jest domyślnie wyłączona, jest także opcja pozwalająca aktywować wibracje haptyczne dla klawiatury.

Największą zmianą w macOS Ventura, którą Apple pominęło na wczorajszej prezentacji, są całkowicie przeprojektowane Preferencje Systemowe. "Aplikacja", w której zarządza się różnymi aspektami systemu przeszła prawdziwą metamorfozę i swoim kształtem przypomina to, z czym mamy do czynienia na urządzeniach z iOS/iPadOS - w szczególności na iPadach. Nowe Preferencje rezygnują z kilku rzędów ikonek i przenosi wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia do paska bocznego. Z podziałem na kategorie dla szybszej nawigacji i bez zbędnego przechodzenia do kolejnych okien.

Przed nami jeszcze kilka miesięcy testów nowych systemów. A to oznacza, że z każdą aktualizacją mogą pojawiać się nowe rzeczy, którymi Apple specjalnie się nie chwaliło. Niewykluczone też, że niektóre znikną, a firma uzna, że nie jest gotowa na ich wprowadzenie.

iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura. Kiedy premiera?

Jesienna premiera iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura przyniesie wiele nowości, choć można podejrzewać, że nie wszystko uda się dopracować do czasu wypuszczenia pierwszej wersji tych systemów. Apple przyzwyczaiło nas, że zapowiedzi nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Już teraz niektóre z funkcji opisywanych na stronach firmy mają dopisek Jeszcze w tym roku wskazujący, że pojawią się dopiero wraz z uaktualnieniem systemu. Nie da się jednak ukryć, że jest na co czekać.

Już teraz deweloperzy mogą pobierać pierwszą wersję beta systemów. Otwarte testy planowane są na przyszły miesiąc i potrwają całe lato. iOS 16 udostępniony zostanie wraz z premierą iPhone'a 14, którego prezentacja planowana jest na pierwsze tygodnie września.

iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 i macOS Ventura. Kompatybilne urządzenia

Istotną kwestią jest też to, na których urządzeniach będzie można zainstalować nowe wersje systemów. W tym roku Apple zdecydowało zrezygnować ze wsparcia starych modeli iPhone'ów, komputerów Mac i zegarków Apple Watch. Na liście nie znajdziecie więc iPhone'a 6s i 7, które działają na iOS 15 i Apple Watch Series 3, który wciąż jest oferowany w sprzedaży w sklepie Apple. Pełną listę kompatybilnych urządzeń znajdziecie poniżej:

iOS 16

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2020)

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14 (premiera w tym roku)

iPadOS 16

iPad mini 5. generacji

iPad mini 6. generacji

iPad 9.7 (2017), iPad 9.7 (2018),

iPad 10.2 (2019), iPad 10.2 (2020), iPad 10.2 (2021)

iPad Air (2019), iPad Air (2020), iPad Air (2022)

iPad Pro wszystkie modele

watchOS 9

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8 (premiera w tym roku)

macOS Ventura