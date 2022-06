Całkiem nowy Apple Macbook Air - pierwszy komputer z procesorem M2

Nowy Macbook Air upodobnił się do serii Pro

Wszyscy spodziewaliśmy się, że Apple pokaże dzisiaj nowego Macbooka Air, który przy okazji miał przejść dużą kurację odmładzającą. I tak faktycznie się stało, choć za główną zmianę trzeba jednak uznać premierę nowego procesora Apple M2. Układ produkowany w drugiej generacji procesu TSMC 5 nm został nieco przebudowany i ma oferować o około 30-40% lepszą wydajność przy podobnej konfiguracji jak M1. W Macbooku Air nadal do dyspozycji mamy 8 rdzeni procesora i nawet 10 rdzeni układu graficznego (GPU), który zaoferuje nawet o 35% większą wydajność. Do tego mamy więcej pamięci, do 24 GB oraz dysk SSD o pojemności do 2 TB. Wiele osób z pewnością ucieszy nowy design podobny do serii Pro oraz większy ekran, tym razem o przekątnej 13,6 cala.

Apple Macbook Air z procesorem M2 dostępny będzie w czterech nowych kolorach widocznych na zdjęciach poniżej. Bateria ma wystarczyć nawet na 18 godzin pracy (Apple dawno nie chwaliło się dokładnymi liczbami), a ładowanie odbywa się przy pomocy portu MagSafe z mocą nawet 67W, co sprawia, że energię w baterii można odzyskać znacznie szybciej. Apple obiecuje czas ładowania od 0 do 80% w 20 minut. Obudowa ma grubość zaledwie 11,3 mm, całość waży nieco ponad 1 kg, a do dyspozycji mamy cztery głośniki oraz ekran o jasności 500 nitów.

Apple pochwaliło się też nową kamerą - FaceTime HD o rozdzielczości 1080p, ale jak sami widzicie, odbyło się to kosztem zastosowania notcha. Nie jest to co prawda nic nowego dla Apple, ale nadal nie wygląda to lepiej niż w zeszłym roku... Na obudowie znalazły się też dwa porty Thunderbolt oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 cala.

Nowy Macbook Air z M2 będzie dostępny równolegle ze starszym modelem wyposażonym w procesor M1. Niestety cena nie wygląda zbyt zachęcająco, bo została ustalona na poziomie 1199 USD, zaledwie o 100 USD mniej niż nowy model Macbook Pro 13. Stary Macbook Air z M1 będzie kosztował o 200 USD mniej.

Apple Macbook Pro 13 z procesorem M2

Do sprzedaży trafi też nowy Macbook Pro 13 z procesorem M2, który również będzie oferował nieco większą wydajność niż poprzednik, a także dłuższy czas pracy na baterii dochodzący do 20 godzin. Nadal mamy tutaj aktywne chłodzenie, przez co komputer powinien oferować nieco większą wydajność pod dużym obciążeniem, a do tego mamy Thunderbolt oraz wsparcie dla WiFi 6. Szczerze powiedziawszy, nie wiem kto kupi Macbooka Air M2, jeśli model Pro 13 będzie droższy zaledwie o 100 USD.

W Polsce za najtańszego Macbooka Air z procesorem M2 będziemy musieli zapłacić 6999 złotych, za co dostaniemy procesor M2 z 8 rdzeniami CPU i 8 rdzeniami GPU, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Za mocniejszy model z GPU o 10 rdzeniach i dysk SSD o pojemności 512 GB trzeba już zapłacić o 1800 złotych więcej. Dorzucenie kolejnych 8 GB pamięci RAM to koszt 1200 PLN. Tyle samo zapłacimy za dysk SSD o pojemności 1 TB. Topowa konfiguracja będzie kosztowała 14 799 złotych. W zestawie można też zamówić jedną z dwóch ładowarek - 35 W z dwoma portami USB-C albo nową, mocniejszą ładowarkę 67 W, które zapewnia szybkie ładowanie baterii. Najtańszy Macbook Pro 13 z procesorem M2 został natomiast wyceniony na 7499 złotych w identycznej konfiguracji jak najtańszy Air M2 i również z dwoma portami Thunderbolt. Co ciekawe, stary Macbook Air z procesorem M1 zostaje w cenniku, ale jego cena wzrosła do 5799 złotych z wcześniejszych 5199 PLN (M1, 8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU, 8 GB RAM, SSD 256 GB).