Wiemy wszystko o iOS 16. Jakie nowości w systemie od Apple?

iOS 16 to nowy system operacyjny od Apple. Dziś Apple ujawniło, jakie funkcje zmierzają na iPhone'y użytkowników.

Konferencja Apple zaczęła się od zmian w ekranie blokady. Lock screen to jeden z najważniejszy ekranów, w końcu to na niego patrzymy zaczynając interakcję z telefonem. W iOS 16 Apple znacznie przerobiło lock screen, pozwalając na jeszcze mocniejszą personalizację. W iOS 16 możliwe będzie ustawienie wielu różnych motywów, a także edycję różnych jego elementów, kolorów i ułożenia widgetów, które teraz mogą być przypisane do ekranu blokady. IOS pozwoli także na tworzenie animowanych ekranów blokady.

Kolejnym elementem jest zarządzanie notyfikacjami. Teraz powiadomienia nie zasłaniają ekranu blokady, tylko będą egzystowały na jego dolnej części. Oprócz tego Apple wprowadza nowe API nazwanych Live Activities, które w elegancki sposób pozwolą np. śledzić wyniki gier bądź czas dojazdu Ubera. Apple pozwoli także posiadać kilka ekranów blokady, by dopasować je to trybu, który mamy włącząny (np. tryb skupienia). Mówiąc o trybie skupienia, kolejną nowością jest Focus Filter, pozwalający lepiej zarządzać treściami, które docierają do nas w tym trybie.

Kolejną nowością jest możliwość edytowania wysłanych wiadomości w iMessage, a także - odwołania wysłanej wiadomości. iOS 16 pozwoli też zaznaczyć wątki, abyśmy nie zapomnieli odpowiedzieć na nie później. Apple rozbudowało też SharePlay, dzięki czemu na spotkaniach wideo można podzielić się treściami z jeszcze większej liczby aplikacji.

Następną nową funkcją jest dyktowanie tekstu. Już wcześniej Apple zaznaczało, że przetwarzanie mowy odbywa się bezpiecznie na urządzeniu. Teraz Apple udoskonala tę funkcję, aby automatycznie dodawać chociażby emoji czy znaki przystankowe. Rozbudowie uległ także Live Text - możliwe będzie kopiowanie treści, które pojawiają się nie tylko na zdjęciach, ale też - na filmach.

Nową funkcją w Apple jest Apple Pay Later, które pozwala rozdzielić płatność na raty zero procent, dzięki czemu kupując można rozdzielić duża płatność na wiele mniejszych. Jednocześnie, Apple wdraża Apple Pay Order Tracking, pozwalając na łatwiejsze śledzenie zamówionych przesyłek.

W zeszłym roku Apple pokazało nowe Mapy Apple z budynkami i kultowymi lokacjami oraz miastami w 3D. W iOS 16 do początkowej listy krajów które je wspierają dołącza kilkanaście kolejnych, jednak na liście nie ma Polski. Dla wybranych krajów w mapy będzie wbudowany też system transportu publicznego, dla którego będzie można kupić bilety bezpośrednio z aplikacji.

Aktualizację otrzymało także Family Sharing, dzięki którym można dzielić się treściami z członkami rodziny. W iOS 16 tworzenie specjalnego konta dla dziecka ma być jeszcze łatwiejsze, ułatwiając chociażby kontrolę rodzicielską. Mówiąc o rodzinie, Apple wprowadziło iCloud Share Photo Library, czyli specjalną chmurę, w której przechowywane są zdjęcia, którymi chcemy się podzielić z innymi osobami (np. właśnie członkami rodziny). Zdjęcia tam wrzucone, będą na urządzeniach wszystkich osób którym chmura jest udostępniona.

Apple wprowadziło też nowe narzędzie, które nazwało Safety Check, które ma pomoc m.in. osobom z toksycznych związkach. Safety Check to ustawienie, pozwalające bardzo szybko odwołać dostęp do naszych plików i komunikatorów na innych urządzeniach, a także - wycofać pozwolenia udzielone innym osobom. Safety Check odcina także wszystkie inne osoby od danych np. o naszej lokacji, co ma pomóc ofiarom uniknąć śledzenia przez toksycznego partnera.

Na swojej konferencji Apple opowiedziało także o wprowadzeniu w swoich urządzeniach obsługę standardu Matter, czyli wspólnego standardu dla Smart Home, dzięki czemu niedługo możemy się spodziewać jeszcze większej liczby urządzeń obsługiwanych natywnie z poziomu iOS. Razem z tym do iOS trafia bardzo ładny, przerobiony system zarządzania wszystkimi elementami smart home w jednym miejscu.

Co sądzicie o nowy iOS. Spełnił wasze oczekiwania?