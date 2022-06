WWDC 2022: podsumowanie konferencji i najważniejsze informacje

Worldwide Developers Conference bez wątpienia nie jest wydarzeniem kierowanym ku każdemu użytkownikowi sprzętów Apple. Wręcz przeciwnie — to wydarzenie tworzone przede wszystkim z myślą o programistach na co dzień pracujący w obrębie (eko)systemu Apple. Jednak zmiany zapowiadane podczas wydarzenia zwłaszcza związane z nowym oprogramowaniem to jeszcze nie wszystko. Potwierdziły się plotki o nowych urządzeniach — a te trafią do sklepów już za miesiąc!

iOS 16 — podsumowanie wszystkich najważniejszych nowości dotyczących nowego systemu mobilnego Apple, który trafi na smartfony już tej jesieni. Najważniejsze zmiany którymi chwaliło się Apple to... widżety i więcej opcji związanych z dostosowywaniem ekranu blokady, zarządzanie powiadomieniami, zaawansowanym funkcjom dyktowania tekstu oraz Apple Pay Later. Firma stale rozbudowuje swoją aplikację Map, niestety — Polska wciąż nie trafiła na listę która doczeka się nowych funkcji...

watchOS 9 — po pierwszych minutach części poświęconych nowemu systemowi watchOS można było odnieść wrażenie, że najważniejszą zmianą będą odświeżone tarcze. Bo poświęcono im naprawdę dużo czasu — ale na szczęście na tym jeszcze nie koniec. Będą też nowe programy sportowe, a także aktualizacja dla aplikacji Zdrowie która przypomni nam o zażywaniu leków — i wszystko to obsłużymy również z poziomu zegarka;

macOS Ventura — tegoroczny macOS nazwany zostanie na część jednego z najbardziej malowniczych miast Kalifornii: Ventury. To chyba tyle jeżeli chodzi o pozytywy, bo niestety, reszta zmian i nowości co najwyżej rozczarowuje... Stage Manager robi wrażenie co najwyżej na iPadzie, ulepszone wyszukiwanie Spotlight... i umożliwienie zamiany iPhone'a w kamerę do Maca. Najciekawsze okazały się nowości w Safari i hasłach;