watchOS 9 - wszystko, co wiemy o nowym systemie Apple Watch

Na początku Apple pokazało nowe, ulepszone tarcze, które zostaną wprowadzone w watchOS 9. Jeśli chcieliście oglądać Ziemię z różnych perspektyw, uwzględniając zachmurzenie, możecie to teraz robić na swoim nadgarstku.

Ulepszone treningi. Apple Watch coraz lepszym wyborem dla sportowców?

Bardziej wyczekiwaną zapowiedzią jest jednak to, co czeka nas w kwestii treningów. Aktualizacja systemu wprowadzi trzy nowe wskaźniki, które pozwolą na dokładniejsze śledzenie naszego biegu. watchOS 9 będzie korzystał z akcelerometru oraz żyroskopu do obliczania formy biegowej użytkownika, długości kroku oraz czasu kontaktu z podłożem. Poza tym pojawią się strefy tętna, które pozwolą w dowolnym momencie zorientować się, jaki jest poziom intensywności naszego treningu biegowego. Gdyby tego było mało, można ustawić odległość i interwały czasowe, które można szybko powtórzyć, a także wspomniane strefy tętna.

Nowości nie dotyczą wyłącznie ludzi, którzy biegają. Wiele z tych nowych funkcji można będzie wykorzystać w różnych rodzajach treningu - co ważne, nawet w nowym typie treningu dla triathlonistów, który może automatycznie przełączać się między jazdą na rowerze, pływaniem i bieganiem. Jeśli chcecie śledzić swoją aktywność fizyczną, lecz nie macie jeszcze Apple Watcha, kalifornijska firma wychodzi w Waszą stronę - aplikacja Fitness jest teraz dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone'a, korzystających z czujników ruchu iPhone'a.

Nowe funkcje zdrowotne, wyniki i leki. Apple coraz bardziej dba o nasze zdrowie

Apple dodało także funkcje pomagające osobom, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków. watchOS 9 może śledzić czas, jaki serce użytkownika spędza w migotaniu przedsionków oraz może określić porę dnia lub tygodnia, w którym objawy są najbardziej aktywne. Oczekuje się, że „wkrótce” Apple otrzyma zgodę FDA na tę funkcję.

Możliwości zegarka przydadzą się również podczas leczenia. Swoje wyniki i zapisy z aplikacji będzie można pobrać do pliku PDF i udostępnić bez problemu każdemu lekarzowi. Najbardziej oczekiwana funkcja smartwatchy w 2022? Niewykluczone. Co więcej, od teraz można śledzić i zarządzać swoimi lekami w aplikacji iPhone Health - aplikacja będzie w stanie nam przypominać o konieczności zażycia leków, co jest z pewnością przydatną i bezpieczną funkcją. Dla każdego lekarstwa będziemy w stanie stworzyć osobny harmonogram. Przy pomocy kamery iPhone'a będziemy również w stanie zeskanować skład leków, a zegarek nas poinformuje, jeśli dane lekarstwo może nam zaszkodzić. Apple zatem naprawdę w znacznym stopniu rozwija segment zdrowia, co jest doskonałą informacją.

Dokładniejsze badanie snu

Funkcja Sen w Apple Watchu poza tworzeniem harmonogramów Odpoczynek i Pora snu, pozwala na śledzenie snu, które w watchOS 9 zapewnia pomiar jeszcze większej ilości informacji dzięki wprowadzeniu etapów snu. Używając sygnałów z akcelerometru i czujnika tętna, Apple Watch może wykrywać, w jakiej fazie snu znajduje się użytkownik, a po przebudzeniu będziemy mogli zobaczyć dane etapu snu na Apple Watch w aplikacji Sen i wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, takie jak czas snu, wraz z dodatkowymi danymi (tętno i częstość oddechów) na wykresach porównania snu w aplikacji Zdrowie na iPhonie.

Co sądzicie o wszystkich nowościach w watchOS 9? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!