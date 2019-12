„Wiedźmin” rządzi! Najpopularniejsze filmy i seriale na Netflix w Polsce w 2019 roku

Debiutujący 20 grudnia „Wiedźmin” zdołał prześcignąć wszystkie pozostałe tegoroczne premiery na Netflix i zajął pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych produkcji w 2019 roku wśród polskich widzów. Co ciekawe, zaraz zanim ulokowały się cztery oryginalne filmy: „Dwóch papieży”, „Irlandczyk„, „6 Underground” oraz „Zabójczy rejs„, który fantastycznie radził sobie też na globalnym rynku. Nikogo chyba dziwią wysokie pozycje „Stranger Things 3” czy 3. sezon „Domu z papieru”. Jestem jednak nieco zaskoczony sukcesem serialu „Sex Education” (wkrótce 2. sezon na Netflix) oraz filmu „Potrójna granica” (nasza recenzja i wywiady z reżyserem oraz obsadą, w tym Benem Affleckiem).

Wśród seriali znacie już pierwszą czwórkę, dlatego skupimy się na pozostałych tytułach. Świetnie poradziła sobie ekranizacja komiksu „The Umbrella Academy„, której drugi sezon zmierza na Netfliksa, a o sile i popularności „Ricka i Morty’ego” świadczy rewelacyjny wynik 4. sezonu z końcówki grudnia, który zapewnił serialowi 6. miejsce w rankingu. Podobnie sprawy się maja z serialami „Ty”, „The End of the F***ing World” oraz „Czarnym Lustrem”, gdzie kolejne sezony cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Cieszy mnie obecność w zestawieniu produkcji pt. „Miłość, Śmierć i Roboty„, czyli animacji od Davida Finchera, która również powróci z nowymi odcinkami na platformę.

Netflix nie tylko serialami i filmami stoi, bo w swoim dorobku serwis ma już naprawdę pokaźną liczbę produkcji dokumentalnych oraz tych opartych na faktach. Właśnie takie dwie dodatkowe listy udostępnił nam Netflix w swoim podsumowaniu, a tam możemy znaleźć doskonale znane tytuły, jak „Nasza planeta„, „Hakowanie świata„, „Formuła 1: Drive to survive” czy „W głowie Billa Gatesa„. Sporym zainteresowaniem, co widać było w mediach społecznościowych, cieszyły się też dokumenty „Rozmowy z Mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego” oraz „Iwan Groźny z Treblinki”, wokół którego wybuchł skandal dotyczący obecności polskich obozów koncentracyjnych na współczesnych mapach Polski. Jestem totalnie zdumiony sukcesem programu interaktywnego „Ty kontra dzicz” z Bearem Gryllsem, w którym to widzowie decydują, co zrobi główny bohater starający się przetrwać w dziczy.

Poniżej prezentujemy pełne listy najpopularniejszych tytułów wśród polskich widzów na Netflix w 2019 roku.

10 najpopularniejszych produkcji na Netflix

Wiedźmin Dwóch Papieży Irlandczyk 6 Underground Zabójczy Rejs Stranger Things 3 Sex Education Potrójna Granica Jak romantycznie! Dom z Papieru: część 3

10 najpopularniejszych filmów na Netflix

Dwóch Papieży Irlandczyk 6 Underground Zabójczy Rejs Potrójna Granica Jak romantycznie! Król Wynajmij sobie chłopaka Pralnia Miłość pod jednym dachem

10 najpopularniejszych seriali na Netflix

Wiedźmin Stranger Things 3 Sex Education Dom z Papieru: część 3 The Umbrella Academy Rick and Morty: część 4 Ty: część 2 The End of the F***ing World: część 2 Czarne Lustro: część 5 Miłość, Śmierć i Roboty

10 najpopularniejszych produkcji opartych na faktach na Netflix

Ty kontra dzicz Sprzątanie z Marie Kondo Hyperdrive Magicy makijażu Renowatorzy z Doliny Rdzy Bliskie spotkania zabawnego stopnia Najbardziej niezwykłe domy świata Pięć pierwszych randek Mistrzowie projektowania wnętrz Paranormalne doświadczenia

10 najpopularniejszych produkcji dokumentalnych na Netflix

Nasza Planeta Hakowanie Świata Iwan Groźny z Treblinki Formuła 1: Drive to Survive Zaginięcie Madeleine McCann Niebezpieczne produkty Rozmowy z Mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego W głowie Billa Gatesa Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze HOMECOMING: Film od Beyoncé

