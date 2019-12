Blisko 70 filmów wkrótce zniknie z Netfliksa. Co warto obejrzeć?

Serwisy VOD przyzwyczaiły nas do dostępności ogromnych ilości produkcji w ramach jednego abonamentu, ale taki model dystrybucji filmów i seriali najczęściej oznacza także rotację oferty. Tytuły udostępniane na licencji, czyli niewyprodukowane przez platformę, na której je oglądamy, mogą znikać i pojawiać się w różnych miejscach. Netflix, posiadający chyba najbardziej uniwersalny katalog, w bardzo dużym stopniu stawia na własne, oryginalne produkcje, ale sporą część asortymentu wciąż stanowią filmy i seriale zakupione od innych twórców.

Zobacz też: Gdzie obejrzeć Rojst? Seriale Showmax na Netflix

Co obejrzeć na Netflix – filmy dostępne tylko do końca grudnia

W związku z tym od czasu do czasu będziemy musieli pogodzić się ze zniknięciem wielu tytułów z oferty, a tym razem (dzięki serwisowi Upflix.pl) wiemy, że z końcem roku Netfliksa opuści blisko 70 produkcji. Wśród nich nie brakuje znanych klasyków, jak „Coś” z 1982 roku czy „Lepiej być nie może” z 1997. Netflix utraci też prawa do wielu animacji, w tym trylogii „Madagaskar”, dwóch części „Kung Fu Panda” czy „Jak wytresować smoka” oraz „Skok przez płot”, „Wpuszczony w kanał”, „Kot w butach”, „Rango” i „Rybki z ferajny”. Do polecanych filmów (do nadrobienia lub powtórki) należą też „Wanted – Ścigani”, „Van Helsing” i „Stan gry”. Tegoroczna wersja „Hellboya” nie należała do udanych ekranizacji komiksów, ale seans filmu z 2004 wspominam bardzo miło, dlatego z chęcią powtórzę tamtego „Hellboya”, którego polecę i Wam.

Polecamy: Co oglądać w święta – najlepsze filmy i seriale na Netflix

Pełna lista filmów usuwanych z Netflix z końcem roku 2019: