Jak podaje Christopher Dring z GamesIndustry za pośrednictwem Twittera, w zdecydowanej większości europejskich krajów najlepiej sprzedającą się konsolą ponownie było Nintendo Switch. Japońska firma w tym roku również rozbiła bank i hybrydowy sprzęt w większości nie miał sobie równych - wyjątkami była Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia i Dania - tutaj górowało PlayStation 5.

Jeśli chodzi o najlepiej sprzedającą się nową grę w Europie w tym roku, to zwycięzcą zostaje FIFA 22, pokonując… Fifę 21. Poza najnowszą odsłoną serii FIFA w liście TOP 10 znajdują się wyłącznie dwie nowe gry - Call of Duty: Vanguard oraz Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Jeśli liczylibyśmy Pokémon Brilliant Diamond i Shining Pearl jako jedną produkcję, to również znalazłoby się w tej liście. Najbliżej TOP 10 jest jeszcze Far Cry 6 i bardzo możliwe, że do końca roku uda się produkcji Ubisoftu wejść do najlepszej dziesiątki.

Inne gry Nintendo nie poradziły sobie tak dobrze. Metroid Dread, który został przyjęty bardzo dobrze i był znacznie większą premierą niż poprzednie odsłony serii, zajmuje dopiero 23. miejsce. Wyżej znajduje się nawet New Pokémon Snap - i chociaż nie jest to wcale zła gra, to jest na tyle specyficzna, że nie spodziewałbym się wyższej pozycji od Metroid Dread. A jednak.

Na PlayStation 5 najlepiej sprzedającą się grą była również FIFA 22, a tuż za produkcją EA Sports uplasował się Spider-Man: Miles Morales. Spin-off Człowieka pająka zadebiutował w zeszłym roku, a mimo tego świetnie sobie radzi po dziś dzień. Tegoroczne Resident Evil Village od Capcomu zajęło za to piąte miejsce.

Co ciekawe, w całej Europie więcej osób kupiło Farming Simulator 22 niż The Legend of Zelda: Skywards Sword HD, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 i Guardians of the Galaxy. Statystyka dość zaskakująca, trzeba przyznać.

Dokładniejsze dane dotyczące sprzedaży gier i konsol zostaną ujawnione dopiero za jakiś czas. Jeśli chcecie poznać 10 najlepszych gier 2021 roku według naszej redakcji, kliknijcie w ten link.