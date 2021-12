Horizon Forbidden West, za które odpowiedzialne jest studio Guerilla Games, zapowiada się na świetną i potężną grę. Masa zawartości zdecydowanie przekłada się na rozmiar produkcji - jak podaje PlayStation Game Size za pośrednictwem Twittera, sequel Horizon Zero Dawn będzie ważył aż 96,35 GB.

Co prawda w tweecie możemy przeczytać, że informacje z bazy danych często są delikatnie zawyżone i finalnie Horizon Forbidden West może ważyć nawet o ponad 10 GB mniej. Warto jednak zaznaczyć, że dane nie obejmują Day One Patcha - a z łatką premierową rozmiar może przekroczyć nawet 100 GB. Sprawia to, że najnowsza gra Guerilla Games jest jedną z największych produkcji w historii PlayStation Studios i jedynie Gran Turismo Sport zajmowało więcej miejsca na dysku w dniu wydania.

Kwestia rozmiaru gry w wersji na PS4 nadal pozostaje zagadką. Z jednej strony, PS5 do tej pory wymagało mniejszej ilości miejsca na dysku dla gier, niż konsola poprzedniej generacji. Jeśli jednak Horizon Forbidden West na PS5 jest opracowywany w taki sposób, żeby jak najbardziej wykorzystywał podzespoły sprzętu nowej generacji, możemy spodziewać się mniej GB na PS4.

Horizon Forbidden West to bezpośrednia kontynuacja wydanego w 2017 roku Horizon Zero Dawn. W sequelu ponownie wcielimy się w Aloy, która tym razem uda się na zachód postapokaliptycznej Ameryki. Produkcja oferuje ogromny, otwarty świat z masą aktywności i NPC, a do tego w nadchodzącej odsłonie możemy spodziewać się wielu stylów rozgrywki, masy nowych maszyn, elementów RPG i przepięknych lokacji.

Horizon Forbidden West zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4 już 18 lutego 2022 roku. Deweloperzy stale podgrzewają atmosferę, podając nowe szczegóły i udostępniając kolejne zwiastuny - najnowszy mogliśmy zobaczyć podczas tegorocznej edycji The Game Awards i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę obiecująco.