Z całego grona produkcji, które ujrzały światło dzienne w tym roku, postanowiliśmy całą redakcją Antyweb wybrać 10 najlepszych pozycji. Głosowanie było zacięte, nie obyło się bez delikatnych kłótni i masy dyskusji starających się wyłonić zwycięzcę. To tylko pokazuje, jaka branża gier komputerowych jest bogata i ile granie wzbudza emocji - głównie pozytywnych, oczywiście!

Przed Państwem: TOP 10 gier 2021 roku według redakcji Antyweb.pl!

10. Marvel’s Guardians of the Galaxy

Naszą listę otwiera Marvel’s Guardians of the Galaxy. Produkcja, której przed premierą nikt nie dawał zbyt dużych szans - po średnim przyjęciu Marvel’s Avengers, mało osób wierzyło w sukces kolejnej gry na licencji komiksowego uniwersum. Eidos Montreal pokazało jednak, że większość graczy była w wielkim błędzie. Zrobienie ze Strażników Galaktyki dość liniowej przygodowej gry akcji z fenomenalnym poczuciem humoru było strzałem w dziesiątkę. To ci Guardiansi, których znamy z kinowych filmów, czyli ci, których widownia pokochała. W produkcji wcielimy się oczywiście w Petera “Star Lorda” Quilla i podejmiemy kolejne szalone misje w towarzystwie Groota, Rocketa, Gamory i Draxa. Jeśli wśród zalewu gier multiplayer i battle royale jesteście spragnieni porządnego single playera, stawiającego na dialogi i fabułę - nie powinniście się zastanawiać. Marvel’s Guardians of the Galaxy będą świetnym wyborem.

9. Metroid Dread

Metroid Dread, czyli piąta główna odsłona cyklu, została przyjęta przez graczy wyjątkowo ciepło - naszej redakcji także całkiem przypadła do gustu. Dread to bezpośrednia kontynuacja Metroid Fusion - mamy zatem do czynienia z metroidvanią w czystej postaci, w której ponownie wcielimy się w postać Samus Aran. W piątej części bohaterka ląduje na planecie ZDR, gdzie czeka na nią masa niebezpiecznych kreatur i śmiercionośnych maszyn E.M.M.I. Gra akcji 2,5D z elementami platformówki nie wymaga znajomości poprzednich części - jeśli macie ochotę na ekscytującą, lecz dość wymagającą kosmiczną przygodę, to bez problemu możecie zaopatrzyć się w najnowszą odsłonę Metroid na Nintendo Switch. Z pewnością nie pożałujecie, chociaż podczas niektórych misji dodatkowa para joy-conów może okazać się niezbędna.

8. Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V to piąta odsłona kultowej serii jRPG opracowanej przez studio Atlus - zespołu odpowiedzialnego również za bardziej popularną na Zachodzie serię Persona, która w istocie jest spin-offem SMT. Protagonista po pewnym wypadku budzi się w całkowicie nowym dla niego świecie. Odzyskując przytomność znajduje się w postapokaliptycznym Tokio, które atakowane jest przez przerażające demony. Główny bohater akceptując pomoc nieznanego sprzymierzeńca, zostaje wplątany w konflikt pomiędzy siłami ciemności i światła, zyskując również nieprawdopodobną siłę. Nagle okazuje się, że w rękach licealisty znajdują się losy całego świata. Ciekawa fabuła w połączeniu ze świetnym i sprawdzonym turowym systemem walki nie mogła się nie udać - i faktycznie tak jest, bo Shin Megami Tensei V to naprawdę solidna gra i jedna z obowiązkowych pozycji dla każdego posiadacza Nintendo Switch.

7. The Medium

The Medium to najnowsza produkcja krakowskiego studia Bloober Team. W horrorze inspirowanym serią Silent Hill wcielimy się w Marienne - tytułową medium, która jednocześnie żyje w świecie ludzi i duchów. Kobietę od dziecka męczy pewna wizja, aż wreszcie pojawia się światełko w tunelu na rozwikłanie tej zagadki. W tym celu udajemy się do opuszczonego hotelu Niwa w Krakowie, gdzie poznamy mnóstwo odpowiedzi, lecz po drodze spotkamy masę niebezpieczeństw. The Medium to niewątpliwie najlepsza produkcja polskiego studia do tej pory i widać to na każdym kroku - świetnie napisana fabuła, enigmatyczni bohaterowie, ciężki klimat wręcz wylewający się z ekranu i niepokojąca, wciągająca rozgrywka. To sprawiło, że ostatnie dzieło Bloober Team zajęło siódme miejsce w naszym redakcyjnym zestawieniu najlepszych gier 2021 roku. Nie możemy się doczekać kolejnych gier spod skrzydeł naszego rodzimego dewelopera.

6. Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 już chwilę po premierze została oficjalnie ogłoszona najlepiej przyjętą grą w historii Xbox Game Studios. Najnowsza odsłona kultowego cyklu gier wyścigowych z otwartym światem wprost zachwyciła graczy - gorący Meksyk, największa mapa w historii serii, masa efektownych wyścigów, a do tego wcześniej niespotykane niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, między innymi burze piaskowe. Pomimo niebezpieczeństw, Forza Horizon 5 pełna jest uroku i po prostu przyjemnej rozgrywki, która zabawi nas spokojnie na kilkadziesiąt godzin. To również prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji - chociaż Forza Horizon to zdecydowanie bardziej arcade’owa seria niż Forza Motorsport, to otrzymaliśmy 514 samochodów na premierę, a jazda każdym gwarantuje inne doznania. Gra w dniu premiery trafiła do usługi Xbox Game Pass - z tego względu, jeśli posiadacie PC, Xboxa One lub Series X|S oraz aktywny abonament, to nie powinniście zwlekać z pobraniem najnowszej produkcji Playground Games.

5. Halo Infinite

Halo Infinite to tytuł powstający w niesamowitych bólach, z pamiętnym, karykaturalnym wręcz, zwiastunem - wszystko przez długi czas wskazywało na to, że seria od studia 343 Industries nie zdoła wrócić do jakości sprzed lat, a zagorzali fani marki dalej będą mieli złamane serce. Opóźniono datę premiery i obiecano, że będzie lepiej. I... faktycznie jest. Halo: Infinite przywrócił blask w oczach fanów xboksowej marki, łącząc klasyczny szkielet rozgrywki z kilkoma niuansami. W Infinite mamy bowiem do czynienia z dużym, otwartym światem i wieloma dodatkowymi interakcjami na Pierścieniu Zeta, na przykład przejmowaniem posterunków przeciwnika. Mocny nacisk postawiono jednak na fabułę i jakość strzelania, a przecież na tym Halo stoi. Infinte zostało przyjęte przez fanów bardzo ciepło i pomimo kilku drobnych wad, produkcja ta zagwarantuje kapitalną zabawę na setki godzin, szczególnie w świetnym trybie multiplayer.

4. Returnal

Returnal zajmuje lokatę tuż pod podium. Ekskluzywny tytuł na konsolę PlayStation 5, nad którym pracowało studio Housemarque, to połączenie gry akcji z widokiem z trzeciej osoby, dynamicznej strzelanki i… roguelike’a. W produkcji wcielimy się w Selene - astronautkę, która utknęła w pętli czasowej i w kółko przeżywa to samo przerażające wydarzenie - rozbicie swojego statku na podejrzanej planecie. Naszym zadaniem jest odkrycie wszystkich tajemnic tej przerażającej krainy i wyrwanie się z nieskończonej pętli czasowej. Gra jednak stawia przed nami spore wyzwanie, więc śmierć nie będzie nam obca. Szkopuł w tym, że każda śmierć to tak naprawdę odrodzenie w punkcie wyjścia, a dodatkowo każdy zgon całkowicie zmienia świeżo poznaną planetę. Wszystko to sprawia, że rozgrywka jest nieprzewidywalna i tajemnicza, a tajemnice jakie skrywa to miejsce są ciekawe do takiego stopnia, że ciężko odłożyć DualSense’a. Bez dwóch zdań jedna z najlepszych gier ekskluzywnych na najnowszą konsolę Sony i najciekawszych premier 2021 roku.

3. Ratchet & Clank: Rift Apart

Brązowy medal w naszym zestawieniu trafia do Ratchet & Clank: Rift Apart! Najnowsza odsłona kultowej marki przedstawia wydarzenia po Into the Nexus. Ponownie przyjdzie nam śledzić losy tytułowego lombaxa i robota, jednak że z małym twistem - przez kilka niespodziewanych zdarzeń i pojedynek z Doktorem Nefariousem, dwójka bohaterów trafia do alternatywnej rzeczywistości, gdzie niedługo później trafią na swoje żeńskie odpowiedniki - Rivet i Kit. Czasoprzestrzenie zaczynają się mieszać, a dookoła powstaje coraz więcej dziur wymiarowych. Bohaterowie muszą połączyć siły by stawić czoła prawdziwemu złu i przywrócić wszystko do ładu. Łącząc tę fabułę z niesamowicie wciągającą rozgrywką, świetnie napisanymi bohaterami i efektownymi scenami, które pozwolą nam wędrować po kilku wymiarach bez najmniejszego problemu, dostajemy jedną z najlepszych przygodowo-platformowych gier w historii. Ratchet & Clank: Rift Apart to must-have dla każdego posiadacza PlayStation 5.

2. NieR Replicant ver. 1.2247448713…

Drugie miejsce zajmuje NieR Replicant ver. 1.2247448713…. Seria NieR zdobyła największą popularność na Zachodzie po premierze NieR: Automata w 2017 roku. Tytuł opracowany przez Platinum Games z Yoko Taro na czele zdobył całą rzeszę fanów. Square Enix postanowiło zatem stworzyć rozbudowaną i odświeżoną wersję wydanego w 2010 roku NieR Replicant o jednym z najdziwniejszych tytułów w historii gier komputerowych, czyli NieR Replicant ver. 1.2247448713…. jRPG z wyjątkowo efektownym systemem walki pozwoli wcielić nam się w tytułowego bohatera - chłopca o imieniu Nier - który wybiera się na długą wyprawę w celu odnalezienia lekarstwa na chorobę, która dręczy jego siostrę. Mnóstwo dostępnych broni, magiczne umiejętności oraz wiele zabawnych i niecodziennych minigier, w połączeniu z niepowtarzalnym klimatem, wieloma dodatkowymi postaciami i wątkami, których nie było w oryginale, zapewnia graczom niesamowite doznania. To nie jest suchy remaster, a rozbudowana i poprawiona wersja i tak świetnego już oryginału. Jeśli nie mieliście nigdy do czynienia z serią NieR, powinniście jak najszybciej nadrobić zaległości - to naprawdę dzieło sztuki i prawdziwy pokaz japońskiej szkoły game devu.

1. Deathloop

Najlepszą grą 2021 roku według redakcji Antyweb.pl zostaje… Deahtloop! Najlepszą grą 2021 roku według redakcji Antyweb.pl zostaje… Deahtloop! Najlepszą grą 2021 roku według redakcji… ugh, utknęliśmy w pętli… Najnowsza produkcja Arkane Studios, twórców Prey czy serii Dishonored, to strzelanka z widokiem z pierwszej osoby. Akcja przeniesie do 1963 roku na wyspę Blackreef, gdzie przyjdzie nam śledzić losy dwójki zabójców - Colta Vahna i Julianny Blake, którzy utknęli w pętli czasowej. Główny bohater, Colt, robi wszystko, by móc opuścić wspomnianą wyspę i uwolnić się ze szponów pętli czasowej - będzie to jednak wymagało wyeliminowania wszystkich ośmiu Wizjonerów na wyspie w ciągu zaledwie jednej doby. Zadanie samo w sobie jest niesamowicie ciężkie, a sprawy nie ułatwia Julianna, której pętla jest jak najbardziej na rękę - z tego względu będzie dokładać wszelkich starań, żeby protagonista nie był w stanie wypełnić swojej misji i nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Deathloop poza wybitnym trybem single player oferuje także rozgrywkę sieciową, w której drugi gracz wciela się w Juliannę i atakuje naszą postać. Arkane Studios po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić naprawdę fenomenalne gry - w końcu nie bez powodu ich najnowsza produkcja zajmuje pierwszą lokatę w naszym redakcyjnym zestawieniu. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze sprawdzić Deathloopa na PC lub PlayStation 5, jak najszybciej sięgajcie do portfela.