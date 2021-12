Abonament Game Pass staje się coraz popularniejszy. I nie ma się co dziwić, kiedy w jednym roku dołączają do niego gry za ponad 25 tysięcy złotych.

Od lat trwa dyskusja o tym, czy lepiej jest kupować rzeczy na własność, czy też - płacić abonament i mieć do nich dostęp tak długo, jak się płaci. Z jednej strony słychać argumenty o tym, że jeżeli przestanie się płacić, to straci się dostęp do całej zawartości, co w przypadku muzyki nie jest może tak bolesne, ale jeżeli chodzi o gry nad którymi spędziło się długie godziny, to nie jest już takie proste. Poza tym, decydując się na abonament ma się dostęp do tych produkcji, które zostaną umieszone we wspomnianym abonamencie. To też jest jeden z głównych zarzutów dla serwisów streamingu audio i wideo, których biblioteki potrafią być miejscami zaskakująco dziurawe.

Z drugiej jednak strony - kupując czy to muzykę, czy gry na własność, praktycznie niemożliwe byłoby wykupienie całej zawartości bilbioteki, ponieważ abonamenty oferują dostęp olbrzymiej liczby pozycji. Ilu?

Policzono wartość gier w abonamencie Game Pass. Ładna sumka

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że subskrypcja dla Game Pass w podstawowym wariancie to 40 zł za miesiąc, wychodzi nam, że roczna wartość, jaką przekazujemy na konto Microsoftu to 480 zł. Serwis Loudout policzył jednak, że w samym tylko 2021 roku Microsoft zaoferował w abonamencie, i wyszło, że w sumie gracze dostali gry o łącznej wartości ponad 25 tysięcy złotych (6 317 dolarów, a więc dokładnie 25 800 zł). Oznacza to oszczędności przekraczające 25 tys. zł, jeżeli oczywiście ktoś miał czas i chciał zagrać w każdą grę produkcję, która się w Game Passie pojawiła.

Przy takich oszczędnościach nawet droższy abonament Game Pass wydaje się być niczym względem wartości, jaką otrzymują gracze. W Game Pass mamy bowiem topowe tytuły takich studiów jak Bethesda czy Electronic Arts, a także Gry takie jak Minecraft, Forza Horizon, Halo czy Microsoft Flight Simulator.

Korzystacie z abonamentu Game Pass?

Źródło