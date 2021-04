LG znika z rynku, ale niesmak pozostał. Dlaczego firma zaprzeczała, że ma jakiekolwiek problemy?

Nie ma gorszego kryzysu niż zamknięcie firmy. Wydawać by się mogło, że w takich momentach komunikacja i PR nie mają znaczenia. W końcu już znikamy z rynku, ostatni gasi światło, nie ma czego ratować. To nieprawda. Na rynku jak w komiksach Marvela – często zdarza się, że śmierć jest tymczasowa i jak najbardziej odwracalna. Nie było CPN, jest CPN. Nie było Frugo, jest Frugo. Nie było Nokii, jest Nokia. Przykładów można mnożyć. Dlatego to, w jakim stylu się odejdzie ma duże znaczenie, a wrażenie, jakie się po sobie pozostawia może pomóc przy późniejszej odbudowie. Oczywiście, złego wrażenia nie zatrze się w ostatnich sekundach dobrym PR, ale dobre wrażenie można takim PR’em zepsuć. I tak właśnie to wyglądało w przypadku LG.

Jak do tego doszło? Cofnijmy się w czasie o pół roku

Mamy drugą połowę 2020 r. LG jest już wtedy producentem z dużymi problemami o których jasno informują raporty sprzedaży. Tak naprawdę od lat dział mobilny LG przynosi straty, ale z racji na swoją strategię biznesową, o której LG głośno nigdy nie mówiło, firma widziała sens w utrzymywaniu nierentownej części firmy. Faktem jest jednak to, że w 2020 r. miał nastąpić wyczekiwany przełom. Zwiastunem dobrej nowiny był LG Velvet. Telefon nie podobał mi się wizualnie od momentu swojej zapowiedzi, ale wygląd był tu drugorzędny. Cieszyło to, że po pierwsze jest to rozsądnie skonstruowany superśredniak, bez udziwnień w nazwie pokroju ThinQ i co najważniejsze – w końcu rozsądnie wyceniony. 2599 zł to dużo, ale widziałem na rynku droższe smartfony ze Snapdragonem 765.