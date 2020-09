Pytanie nr. 3 – a jak z wytrzymałością LG Wing?

Było to pierwsze pytanie, jakie zadałem kolegom z LG po tym, jak dostałem urządzenie do ręki. O ile sam zawias chodzi i klika pewnie, o tyle w trybie „litery T” smartfon mimo wszystko budzi pewne obawy o swoją trwałość, głównie przez to jak cienki jest moduł głównego ekranu. Miałem wrażenie, że nie trzeba dużo siły by wyłamać go z obudowy. Przedstawiciele LG zapewnili mnie jednak, że urządzenie spokojnie wytrzymuje trudy codziennego życia, nawet w przypadku, gdy do smartfonu dorwą się małe dzieci. Nie mam powodu im nie wierzyć, zwłaszcza, że jeden z nich miał na swoim modelu LG Wing całkiem pokaźną „pajęczynkę”, oznaczającą, że jego smartfon spotkał się już z podłogą. Mimo tego – główny ekran nie odpadł. Co więcej, telefon spełnia wojskowy standard MIL-STD-810G (choć on sam w sobie niczego nie gwarantuje), a zawias liczony jest na 200 tys. otwarć, czyli mniej więcej 3 lata działania.