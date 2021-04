5 smartfonów LG, które (prawie) zmieniły rynek

LG V10

Pamiętacie jak w 2017 wszystkie smartfony zachorowały na notcha? Oczywiście, że pamiętacie. Ale o ile sam koncept wciętego wyświetlacza jako pierwszy wprowadził Sharp, to LG również dołożyło swoją cegiełkę do tego trendu. W 2010 r. wypuściło bowiem pierwszego flagowca z serii V, czyli V10. Na górnej krawędzi, obok podwójnych aparatów miał on dodatkowy ekran, który, podobnie jak touchbar w nowych Macbookach wyświetlał przydatne skróty i powiadomienia, a także działał jako protoplasta always-on display. Koncept spotkał się z całkiem niezłym przyjęciem, do tego stopnia, że taki wyświetlacz znalazł się także w modelu V20. Jednak jego wykorzystanie sprawiało, że ramki telefonu były bardzo duże, przez co smartfon przy bezramkowych konkurentach wydawał się modelem starszym o kilka lat. Dlatego też wraz z V30 LG zaorało pomysł i poszło w bardzo „Samsungowy” wygląd. Koncept ekranu podciągniętego do krawędzi górnej dopracowało Apple i to właśnie iPhone stał się na lata wzorem domyślnego wyglądu telefonu.

LG G Flex

Dziś wyginane ekrany stanowią chyba najczęściej omawiany temat, jeżeli chodzi o smartfonowe nowości. Jednak sam pomysł na to, by smartfon nie był prostą kanapką ze szkła i metalu jest już dużo starszy, a jednym z pionierów krzywych telefonów było właśnie LG ze swoim G Flex. Być może mało kto pamięta, ale obok wygiętego wyświetlacza telefon ten potrafił też chociażby sam naprawiać zarysowane plecki. Problem polegał na tym, że o ile z pewnością było to urządzenie ciekawe, to jego użyteczność w codziennym użytkowaniu była co najmniej dyskusyjna. Może gdyby LG dopracowało koncept, to dziś przewodziłoby zamiast Samsunga na rynku „składaków”, jednak, podobnie jak w przypadku V10, LG po dwóch modelach Flex porzuciło pomysł i nigdy już do niego nie wróciło.