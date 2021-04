LG kończy produkcję smartfonów. Firma oficjalnie potwierdza, że wycofuje się z tego rynku

O tym że smartfony LG mają trudny czas wiedzieli wszyscy, którzy chociaż pobieżnie śledzą rynek smartfonów. Nie ukrywam, że sam bardzo lubię ich urządzenia — ale jakkolwiek mocno firma się nie starała, słupki sprzedaży nie chciały rosnąć. Kilka lat temu, gdy miałem okazję odwiedzić jedną z koreańskich siedzib firmy, ich PR mówił z rozbrajającą szczerością że smartfony to segment który przynosi im nieustanne straty. Mimo wszystko to sprzęty które są łącznikiem między całym zestawem ich sprzętów, dlatego też nie mogą sobie pozwolić, by zrezygnować z ich produkcji. Dwa lata później, jak widać, mogą. W oficjalnym oświadczeniu dotyczącym wycofania się LG z rynku smartfonów czytamy:

Strategiczna decyzja LG o wyjściu z niezwykle konkurencyjnego sektora telefonii komórkowej pozwoli firmie skupić zasoby na innych obszarach, takich jak: komponentach pojazdów elektrycznych, urządzeniach połączone, smart home, robotyce, sztucznej inteligencji i rozwiązaniach biznesowych, a także platformach i usługach.