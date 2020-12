Cywilny pozew zbiorowy przeciwko CD Projekt Red trafił do sądu

Zobacz też: Hotfix 1.06 do Cyberpunk 2077 już dostępny. Co nowego?

Współczesną wersję wydarzeń wszyscy znają: zawiedzeni gracze, rozczarowani inwestorzy, CDPR w pocie czoła robiący co tylko może by uspokoić nastroje. Doszło nawet do tego, że Microsoft i Sony pozwalają na bezproblemowy zwrot cyfrowej wersji gry, a ponadto CP2077 został (tymczasowo) skasowany z PlayStation Store. CD Projekt Red przeprasza. Pozywający chcą… pieniędzy dla inwestorów. Póki co – nie ma mowy o kwotach. Cały dokument można znaleźć tutaj.

Jeden z wielu — ale myślę, że to dla nikogo nie jest zaskoczeniem

Powyższy pozew złożony przez Rosen Law Firm nie jest jedynym. The Schall Law Firm także chce dochodzić praw inwestorów na drodze sądowych. Zarzuty są z grubsza podobne i także skupiają się na wprowadzonych w błąd inwestorach, o czym więcej można przeczytać tutaj. Przyznam szczerze, że z ciekawością będę przyglądał się temu, jak sprawy się dalej potoczą. Jak wiadomo: CDPR robił co w jego mocy, by o problemach z konsolową wersją świat dowiedział się jak najpóźniej (recenzenci wcześniej otrzymali wyłącznie wersję gry na PC, która ma swoje problemy ale wygląda, rusza się i daje sobie radę znacznie lepiej).

