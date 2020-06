LG VELVET to smartfon z 6,80-calowym ekranem P-OLED Cinematic FullVision o rozdzielczości FHD+ (2460 x 1080 pikseli) z wcięciem na aparat 16 Mpix z obiektywem standardowym (f/1,9 / 1,0 μm / 73˚) oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Z tyłu znajdziecie potrójny układ składający się z aparatu 48 Mpix obiektywem standardowym (f/1,8 / 0,8 μm / 79˚) / 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2,2 / 1,12 μm / 120˚) oraz 5 Mpix z czujnikiem głębi (f/2,4/ 1,2 μm / 81˚). Do tego klasyczne złącze słuchawkowe, głośniki stereofoniczne, szybkie ładowanie Qualcomm Quick Charge 4+, odporność na wodę (IP68), czy złącze ładowania USB typu C (kompatybilne z USB 3.1).

A co w środku? To przede wszystkim Snapdragon 765G zapewniający wysoką wydajność i obsługę sieci 5G (również w istniejącej infrastrukturze w Polsce). Smartfon działa w sieciach 5G, LTE, 3G, 2G, obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11 (a, b, g, n, ac) oraz wspiera Bluetooth 5.1. Dopełnia go 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD. LG VELET wyposażono w pojemną baterię 4300 mAh. Całość działa pod kontrolą Androida 10

LG VELET już Polsce. Najpierw w sieci Play, a w tym tygodniu u pozostałych operatorów

Jeśli zdecydujecie się na zakup LG VELVET u któregoś z polskich operatorów, czeka na Was inny zestaw dodatkowych korzyści. Klienci Play wraz z zakupem LG VELVET otrzymują w promocyjnym komplecie dodatkowy ekran Dual Screen w kolorze białym lub szarym. Natomiast Klienci Plus i Orange otrzymają w promocji najnowsze, bezprzewodowe, słuchawki LG Tone Flex HBS-XL7. Dodatkowo u wszystkich operatorów, LG oferuje trzeci rok gwarancji na telefon gratis. Promocja trwa do końca lipca lub do wyczerpania zapasów — po jej zakończeniu LG VELTET u polskich operatorów będziecie mogli kupić bez dodatkowego ekranu lub w zestawie z Dual Screen. Telefon będzie też dostępny w sprzedaży poza operatorami za 2599 zł. Kupicie go w trzech wersjach kolorystycznych: zielonym Aurora Green, białym Aurora White i szarym Aurora Gray.

LG VELVET jest już testowany w naszej redakcji — jeśli macie jakieś konkretne pytania dotyczące smartfona, zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć w naszej recenzji.